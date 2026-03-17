Talk to Papa Joe: Way suporta sa bata

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko og Abner nga taga Talisay. Kining akong problema kay mahitungod ni sa akong ka-live-in nga nibiya nako.
Three years mi nagpuyo hangtod nga nakaanak mi og usa ka batang babaye ug dos anyos na ron. Ang problema kay tungod lagi sa kalisod magsige na mi og away kay kuwang ra akong kita. Karon kay naka-decide siya nga molarga sa Hongkong kay mag-DH. Human siya naabot didto mas nisamot ka lamat among relasyon kay di na man siya makig-communicate nako kay busy kuno siya sa iyang alaga, while iyang anak diri wa na gani niya padal-i og suporta.
Mao ni akong pangayuan ug tambag kay matod pa niya bahala na daw ko sa among anak ug akong plano mao nga di nako siya pakit-on na sa among anak kay wala man siya nagpakabana. Pero matod pa sa among mga silingan nga makuha daw gihapon sa akong ka live in ang bata kon kuhaon kay di man mi kasado? Tinuod ba kana?
ABNER
Abner,
Yes, tinuod makuha niya kon iya gyung hingusgan kay di man mo kasado. Pero naa say uban nga di nila kuhaon labi na ug naa silay laing karelasyon ug di andam modawat sa bata, may lagi ug ing-ana. Pero para nako ayaw na lang ug salig niya kay ato man gyud nang responsibilidad ang pagbuhi sa atong anak.
Way kalainan kon ma byudo ka, ang-ang na man ug di na lang na nimo buhion kay wala na kay asawa, diba? Ayaw lang na idawo ang bata basin pagsuway ra sad na niya nimo kay basin gusto lang niya makita nga responsable ka nga pagkaamahan. Pero kon magkinaunsa man gani, hunahunaa ang welfare sa bata sa umaabot. Ang importante mapadako nimo inyong anak nga puno sa gugma.
Papa Joe