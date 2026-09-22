Talk to Papa Joe: Way usong peace

Dear Papa Joe,
Kagahapon sa imong programa sa radyo ba nakadungog ko og problem about silingan ug susama sad mi og experience. Tawga lang ko og Mackie. Pero kami ang saba niadtong panahona kay naatlan nga na brokenhearted ko ato ug suroyon ko sa akong mga kauban sa trabaho ug wa namo malikayi nga mag-inom unya inig kahubog mangatawa kay wa na namo mabantayi ang oras. Pero sa ikaduhang higayon gipapolis mi oy, pero ok lang sala man namo. Gi-settle mi sa barangay ug nangayo ko og despensa nila nga di na mausab. Human ato di na sila managad namo. Karon nagkadungan mi og simba, pag-ingon sa pari nga “Peace be with you” maski nagkaatubangay mi nila sa iyang pamilya giyam-iran man nuon ko, hahaha. Nagdumot diay sila, pero nanagad gyud ko nila maski karon. Maski di ko nila bawsan og tagad nagpadayon gihapon ko sa pagtagad nila. Wa ko masayod ug problema ba ni.
MACKIE
Mackie,
Sa akong tan-aw, sakto ra gyud imong gibuhat. Nakasala mo sauna, giangkon ninyo, niadto mo sa barangay, nangayo mo og pasaylo, ug nisaad mo nga dili na mausab. Human ana, imong parte na lang gyud kay ipakita nga sincere ka nga nakat-on ka sa nahitabo. Pero naa man gyuy mga tawo nga bisan nakadawat na og apology, dugay pa gihapon makalimot. Dili man nato sila mapugos nga kalimtan dayon ang ilang kasuko. Ug ayaw pud huna-hunaa nga tungod kay wala sila motagad nimo, kinahanglan dili na pud nimo sila tagdon. Dili man kinahanglan nga pareho mo og batasan. Mao ra na akong tambag. Padayon sa pagtagad, pero ayaw pugsa ang ilang pagtagad balik. Respeto lang, walay palabwanay sa pride, walay pagbawos, ug labi na, di na padak-on ang daang estorya.
Papa Joe
(Sa inyong tampo ipadala lang kana sa papajoesuperb@gmail.com)