Talk to Papa Joe: What’s Up Guys

Dear Papa Joe,
Tagu-a lang ko sa name nga Mr. Vlog. Akong problema kay kaning akoang amigo sa buhat.
Kadaghan nami ani nag-collab. Ako gyud ang nagtukod aning among food vlog nga grupo pero nihawa siya namo ug nagbuhat siya og kaugalingong channel kay gamayan ra siguro siya sa kita namo kon magbahin-bahin nami.
Karon kalit kaayo nisaka iyang following kay mao diay naa siya'y gibuhat nga boosting nga daghan siya og following pero dili siya organic.
Ang nakapait kay iyang gibalikan among mga suki ug giingnan niya nga sa iya magpa-endorse kay mas daghan pa siya og views kay sa amoa. Kahibalo mi nga panikas iyaha unya nanaot pa gyud sa amo-a.
Unsa may buhaton namo ani niya? Makasuhan ba namo siya? Palihog tambagi ko.
Mr. Vlog
Mr. Vlog,
Depende unsa nga panaot diha ninyo. Di mana malikayan nga ma-parte na sa iyang sales talk kay negosyo mana.
Gawas lang sa kabug-aton sa iyang panaot diha ninyo o nimo.
Usahay, kanang ingon ana nga sitwasyon kay parte na gyud na siya ning kalibutana sa social media kay usa man na sa mga pamaagi nga makakuha og engagement.
Kon sabayan sad nimo siya ug mobawos ka og daut niya, mura’g normal na lang lagi sa social media.
Pero sa laing bahin, kon mo-patol ka, na-maintain ba nimo ang pag-inpluwensya sa mga tawo o sa kabataan ang maayong moral?
Pero kon kuwarta ra ang inyong hunahunaon, kahibalo na gyud mo unsaon pagduwa sa social media.
Pero again, ang tinuod nga grasya nga molungtad og dugay kay kanang gikan sa Ginoo.
Papa Joe
