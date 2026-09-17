Talk to Papa Joe: Zumba

Dear Papa Joe,
Maayong adlaw sa tanan. Naa lang koy isumbong ninyo, Papa Joe. Maayo unta nga dili ko ninyo i-judge. Tagoa lang akong pangalan, ha. Sukad nga nag-apil-apil ko sa grupo sa Zumba, bag-o pa pud ko nga natukod ani nga grupo. Karon, kon naa mi plano nga mangaligo og dagat, bisag asa basta magkasinabot lang, makauban ko. Pero naa koy nahibaw-an bahin nako. Niingon sila nga nag-apil-apil kuno ko para magpa-feeling sosyal, bisan wala kuno koy kaya financially, Papa Joe. Ang akong pag-apil dili man nako mabuhat kon wala’y suporta sa akong bana. Mangayo man ko og permiso niya ug mosugot man siya. Mao nga makauban ko sa grupo kon asa sila moadto. Karon, Papa Joe, naglagot na gyud ko nila. Gusto na gyud nako silang komprontahon. Pero molikay na lang ko kay basin masamok ug mahibaw-an pa sa akong bana nga nakig-away ko. Basin pa hinuon paundangon ko niya sa grupo. Unsaon man gyud nako sila? Bisan maglakaw ko didto sa kalsada ug matimingan nga naa sila, pagkaugma daghan na kaayog estorya bahin nako. Ambot ba. Wala man koy intention nga daotan ngadto nila, pero grabe gyud ilang pagtan-aw ug pagtratar nako. Sa ilang tan-aw pa lang, makalagot na kaayo.
DAY
Day,
Dili nato malikayan nga naay mga tawo nga maghimo og estorya bahin nato. Pero ayaw tugoti nga ang ilang estorya maoy hinungdan nga mawala imong kalinaw. Kon wala kay gibuhat nga daotan, dili nimo kinahanglan ipamatuod sa tanan nga inosente ka. Padayon lang sa imong kinabuhi ug ayaw tubayi ang ilang estorya. Ayaw sila komprontaha samtang init pa imong ulo. Kay usahay, ang gamay nga problema mahimong dako tungod lang sa kasuko. Kon gusto gihapon nimo magpabilin sa grupo, pagpakabuotan lang ug ibutang ang imong kaugalingon sa hustong lugar. Kon dili na gyud maayo para sa imong peace of mind, pwede ka mopahilayo. Hinumdomi: dili nimo kontrolado ang ilang baba, pero kontrolado nimo ang imong tubag. Ang importante, kabalo ka sa imong kaugalingon, kabalo imong bana sa tinuod, ug wala kay gibuhat nga daotan sa uban. Ayaw pag-usik sa imong kalinaw para sa mga estoryang dili man gani makapauswag sa imong kinabuhi.
Papa Joe