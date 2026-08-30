Talk to Papa: Tapulan

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko sa name nga Louise. mangayo lang ko og tambag about sa akong sitwasyon karon. Naa ko’y partner lesbian BPO employee. Naa pud koy work pero mas dako siyag income sa akoa. Akong problema niya kay tapulan kaayo mo-duty. Iyang rason kay wala daw mahabilin sa iyang suweldo kay gastador sad, di pabuot sa iyang kuwarta pero akoy gahunahuna nga samot siyag ka-stress kon magtinapol siya. Naabot na nig tulo ka companies niya, same gihapon og rason while ako gikapo’y man sad ko pero kada maghunahuna ko og undang, di sad nako kaya kay di nako mapalit kon unsay gusto nako. Self pity dayon sya kon wala siya’y trabaho unya ako naa. Unsaon man nako pag-istorya niya nga kanang di siya masakitan ug di mi mag away Papa Joe? Unta matambagan ko nimo.
Louise,
Istoryahi imong partner sa panahon nga kalmado mo, dili kanang init pa ang ulo. Ayaw siya sultihi nga “tapulan ka,” kon dili ipasabot nga nabalaka ka sa iyang kaugmaon ug sa inyong relasyon. Mas dako iyang income pero kon dili siya makat-on og disiplina sa kuwarta ug pirmeng moundang sa trabaho, ikaw ra gihapon ang mahimong kapoy ug ma-pressure sa inyong duha. Puwede nimo siya ingnan: “Dili ko gusto nga biyaan ka o awayon ka. Gusto lang nako nga magtinabangay ta ug maningkamot para sa atong kaugmaon. Dili man kinahanglan dako dayon atong kita, basta responsable ta sa atong trabaho ug kuwarta.” Hinumdumi, day, ang gugma dili lang kay pagsabot; apil pud ana ang pagtinabangay, responsibilidad, ug pagdasig sa usa’g usa nga mahimong mas maayo.
Papa Joe
( Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)