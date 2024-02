Tallo posibleng taktakon sa Converge

Kasamtangang naa sa init nga sitwasyon si Converge Fiber Xers guard Mac Tallo human nigawas sa social media ang videos ug mga hulagway sa iyang pagduwa sa Sinulog Cup ning Dakbayan sa Sugbo diin siya ang napiling MVP.

Sa torneyo, nagduwa ang produkto sa Southwestern University (SWU)-Phinma Cobras ubos sa kampo sa Z’Nars Jewelry.

Nakita ang pagduwa ni Tallo sa torneyo sa video nga gi-stream live ni kanhi Philippine Basketball Association (PBA) player ug kasamtangang Cebu City councilor nga si Dondon Hontiveros pipila ka mga adlaw ang nakalabay.

Matod ni Converge team manager Jacob Lao nga wala nangayo og permiso si Tallo sa PBA sa iyang pagduwa sa Sinulog Cup.

“Dapat nga po may written letter ‘yung paalam n’ya then kami susulat sa PBA na ina-allow namin siya. Wala pong prosesong ganun so I think there was a violation,” matod ni Lao nga napatik sa Spin.ph.

Matod ni Lao nga posibleng ilahang i-terminate ang kontrata ni Tallo sa sunod season sa PBA diin P300,000 matag buwan ang iyang suweldo.