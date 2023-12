Tallo taodtaod dili makaduwa

Gituohang taastaas nga panahon nga dili makaduwa si Converge FiberXers guard Mac Tallo sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Commissioner’s Cup gumikan kay magpaalim siya sa angol sa iyang wa nga tuhod.

Usa ka tinubdan sa Spin.ph ang nibutyag nga dili ra hinuon kaayo tanto’ng grabe ang pagkaangol ni Tallo.

Taliwala niini, wala pa’y klaro kon kanus-a makabalik pagduwa ang produkto sa Southwestern University (SWU)-Phinma Cobras.

“There is no definite timetable for a return,” matod sa usa ka team official.

Ang agent ni Tallo nga si JR Guevarra mikompirmar sa pagkaangol sa 6’0” nga basketbolista.

Gipasabot ni Guevarra nga nasinati na ni Tallo kining maong pagkaangol dihang nagduwa pa kini sa Chooks-to-Go 3-x3 basketball ug nibalik lang kini ning higayuna.

“It’s healed naman before the PBA season started. Considering the fact that he joined the team late I think Converge naman knew Mac has to make habol in his conditioning,” matod ni Guevarra nga napatik sa Spin.ph.

“During the course of the current PBA conference, nagtataka kami bakit yung conditioning niya is not where we expected it to be.”

Si Tallo, kinsa maoy No. 1-ranked 3x3 player sa nasod, nag-average og pito ka puntos, 2.6 ka rebounds ug 2.6 ka assists sa iyang pagbalik og duwa sa PBA.