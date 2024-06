“Lisod gayud ang kinabuhi namo sa una kompara karon nga naapil nami sa 4Ps,” pagbalik-lantaw ni Arlene Vallecera sa tam-is nga kalamposan.

Nailhan sa angga nga “Lyn” sa iyang mga kaedad ug sili­ngan sa ilang komunidad sa Barangay Marcelo, lungsod sa Mabini, amihanang sa Bohol.

Iyang gipaambit nga lahi ang ilang kinabuhi sa wala pa sila naapil sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) nga panimalay niadtong 2011.

Siya kanhi usa ka regular housewife nga walay tino nga kita samtang nagsalig sa iyang bana nga si Victor, nga nanarbaho isip mananagat ug moki­ta og labing taas nga P5,000 matag buwan, depende sa kahimtang sa panahon.

Kinahanglang lugwayan ni Lyn ang ilang kinitaan, una­hon ang ilang inadlaw-adlaw nga pagkaon nga walay budget alang sa ilang uban pang mga batakang panginahanglan sama sa pagpalit og bag-ong mga sinina, mga materyal sa balay, ug bisan sa mga gamit sa eskwelahan alang sa ilang mga anak.

Nabulahan sa upat ka mga anak nga sila si Myca, Myla, Mylene, ug Mike John, ang magtiayong Vallecera nga ilang gipaningkamotan nga makaeskwela.

Sa kagamay nga kita, wa sila makapauswag sa ilang kaugalingong balay nga nipa nga ginama sa light materials.

4Ps BENEFICIARY

Human giila nga usa sa mga kabus nga panimalay sa Mabini ubos sa National Household Targeting System for Poverty Reduction (NHTS-PR), ang pamilya nahimong kwalipikadong benepisyaryo sa 4Ps. Dili malimtan ni Lyn ang Pebrero 26, 2011, tungod kay mao kadto ang adlaw nga opisyal nga nagparehistro ang pamilya isip 4Ps households.

Sukad niadto, nausab ang kinabuhi sa pamilyang Vallecera. Ang programa adunay positibo nga epekto sa ilang kinabuhi. Ang education grants nga iyang nadawat nakatabang niya sa pagpalit sa uniporme sa eskwelahan sa iyang mga anak, mga gamit sa eskwelahan, ug uban pang mga galastohan, samtang ang health grants nakatabang niya sa pagpalit og mga bitamina ug pagkaon.

Ang conditional cash transfer nga nadawat ni Lyn isip grantee nakadugang sa ilang kita, ug karon, episyente na niyang gidumala ang budget sa ilang panimalay alang sa pagkaon, nutrisyon, ug suporta sa edukasyon sa mga bata.

Si Lyn nahimo usab nga usa sa 4Ps parent leaders sa ilang barangay ug nakatabang sa iyang co-beneficiaries sa matag higayon nga aduna silay mga kabalaka ug pangutana bahin sa programa. Uban sa maluluy-on nga kasingkasing ug tinuod nga kabalaka sa uban, kanunay siyang maminaw ug mohatag ug praktikal nga tambag bahin sa 4Ps o sa ilang personal nga kinabuhi.

Ang Family Development Sessions (FDS) component sa 4Ps, nga gitambongan sa mga benepisyaryo matag buwan, nagdasig kanila nga mahimong mas responsable nga mga ginikanan ug aktibong mga lungsuranon sa ilang komunidad.

Gawas sa 4Ps, nahibawo usab si Lyn sa lainlaing mga programa ug serbisyo sa gobyerno ug unsaon pagpahimulos sa iyang pamilya ug ubang miyembro sa serbisyo sa ilang Barangay Health Center.

Nahimo usab siyang akti­bong miyembro sa grupo sa kababayen-an sa ilang barangay nga nagpasiugda sa gender equality ug women empowerment.

Sa paglabay sa panahon, naamgohan ni Lyn ang positibong mga kausaban nga giha­tag sa programa kaniya ug sa ilang pamilya.

Ang iyang pagsabot sa mga tumong sa programa misa­mot, ug siya nakaamgo nga dili sila molampos kon wala ang ilang mga paningkamot.

KALAMBOAN

Sa paglabay sa panahon, ang kahimtang sa ekonomiya sa pamilya miuswag pinaagi sa kakugi ug paglahutay.

Ang kamagulangang anak nga babaye ni Lyn, si Myca, minyo na karon.

Ang ikaduhang anak nga babaye nga si Myla nigradwar sa Bachelor of Science in Se­condary Education isip English major ug nakapasar sa Licensure Examination for Teachers niadtong Marso 2024.

Si Myla nagtrabaho isip call center agent sa Cebu City samtang nagpaabot sa resulta sa iyang aplikasyon isip usa ka magtutudlo.

Ang ikatulong anak, si Mylene, usa ka estudyante sa unang tuig nga Bachelor of Science in Office Administration, ug ang kamanghuran nga anak, si Mike John, usa ka estudyante sa senior high school.

Sa kadugayan, ang pamilya nagtukod og bag-ong semi-concrete nga balay nga adunay access sa tubig, kuryente, ug sanitary nga kasilyas.

Nagtrabaho gihapon si Lyn sa Manila ug nagdawatan og binuwan nga kita nga P12,000. Tapuson niya ang iyang kontrata sa Disyembre 2024.

Dako ang pasalamat ni Lyn nga nahimong benepisyaryo sa 4Ps ang iyang pamilya.

Nangandoy siya nga maka­gradwar sa kolehiyo ang nahibilin niyang duha ka mga anak. Naglaum siya nga ang tanang mga bata makabaton og kaugalingong pamilya ug mas maayong kinabuhi.

Mapasigarbuhon nga mitubag si Lyn og oo dihang gipa­ngutana kon andam na ba siya nga mogradwar sa programa.

“Dako ang natabang sa prog­rama labi na sa panahon nga walang-wala gyud mi ug karon nga kaya na namo ma­kabarog sa among kaugali­ngon...,” dugang ni Lyn.

Nagtuo si Lyn nga ang tinu­od nga kalampusan dili masukod sa kahitas-an nga ma­kab-ot kondili sa mga babag nga mabuntog. / PR