Tamayo 2 ka buwan nga dili makaduwa

Dul-an sa duha ka mga duwa nga dili makaduwa si Gilas Pilipinas big man Carl Tamayo human siya nakasinati og mayorihiyang ankle sprain sa premirong duwa sa Gilas sa malampuson niining kampanya sa bag-ohay lang nahuman nga 4th window sa FIBA World Cup Basketball 2027 Asian Qualifiers.
Nasinati sa 6’8” nga si Tamayo ang iyang angol sa 3rd quarter sa overtime nga kadaugan sa Gilas batok sa Jordan, 82-81.
Si Tamayo usa sa international players sa Gilas nga nagduwa sa Korean Basketball League (KBL) ubos sa team nga Changwon LG Sakers. / ESL