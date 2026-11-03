Tamayo di makaduwa sa sunod tahas sa Gilas

Dili makaduwa si Carl Tamayo sa Gilas Pilipinas sa Window 5 sa FIBA World Cup Basketball Asian Qualifiers nga ipahigayon sa ulahing bahin ning buwan sa Nobiyembre 2026, taho sa Spin.ph.
Mismong si Gilas Pilipinas coach Tim Cone ang nibutyag nga nakasinati og ankle injury si Tamayo sa iyang pagduwa sa Korean Basketball League (KBL) ubos sa kampo sa Changwon LG Sakers niadtong Dominggo sa gabii, Oktubre 31, 2026.
Sa Window 5, ang Gilas nakatakdang makigbatok sa Syria karong Nobiyembre 27 ug Iran karong Nobiyembre 29 sa Kuala Lumpur, Malaysia.
Mahinungdanon kaayo kining mga duwaa sa Gilas alang sa Tinguha niini nga maka-qualify sa 2027 FIBA Basketball World Cup.
Hinuon, matod ni Cone nga adunay posibilidad nga makabalik na pagduwa si Tamayo sa ikaunom ug katapusang window sa Asian Qualifiers nga ipahigayon karong Pebrero 2027 sa SM Seaside Cebu Arena ning Dakbayan sa Sugbo. / ESL