Tamayo moapas sa Gilas human makuha ang Visa

Moapas ngadto sa Guam ang Gilas Pilipinas forward nga si Carl Tamayo human niya nakuha ang U.S. Visa, sakto lang para sa FIBA World Cup Asian qualifiers game batok Guam.
Ang 24-anyos nga si Tamayo mo-target nga makaapil pa sa katapusang praktis sa Gilas sa dili pa nila ikasangka ang Guam karong Nobiyembre 28, 2025, didto sa Calvo Fieldhouse sulod sa University of Guam.
Ang 6-foot-8 nga Cebuano wala mainterbiyu para sa visa hangtod sa buntag mismo sa send-off sa national team duha ka adlaw na ang milabay.
Kauban ni Tamayo sa Gilas 12 sila RJ Abarrientos, Japeth Aguilar, Justin Brownlee, AJ Edu, June Mar Fajardo, Quentin Millora-Brown, Chris Newsome, CJ Perez, Kevin Quiambao, Dwight Ramos, ug Scottie Thompson.
Ang Pilipinas naa sa Group A kuyog ang Guam, New Zealand, ug Australia. / RSC