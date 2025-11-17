Tambag ni Archival sa mga developer, unahon ang kaluwasan, di ginansiya

Nipadayag og kabalaka si Cebu City Mayor Nestor Archival sa bag-o lang nga landslide sa Bacayan nga nalambigit ang pipila ka mga high-end subdivision.
Tambag sa mayor alang sa mga developer nga unahon ang kaluwasan kauban sa ginansya.
Matod ni Archival, siya mismo ang nibisita sa dapit ug nakakita sa mga trak gikan sa mga subdivision nga naghakot og mga materyales.
Gimanduan niya ang City Environmental and Natural Resources Office (Cenro) nga inspeksyunon ang tanang developer nga nag-operate sa maong lugar ug mohatag og detalyadong mga report, ilabi na bahin sa kalihukan sa quarrying.
“Naa’y mga bungtod nga gi-quarry ug gipatag, ug kini nakapabalaka kanako tungod kay dako ang mga permiso. Bisan ang sapa nga aduna’y mga taytayan duol sa sementeryo, naguba, hinungdan nga ang mga residente moagi na lang sa sapa ug nakamugna og grabe nga trapik,” matod niya.
Gipadayag ni Archival ang kabalaka nga ang mga pribadong developer wala magdala sa hingpit nga responsibilidad alang sa epekto sa ilang mga proyekto sa kalikopan.
“Gusto ko nga ang mga developer motrabaho gyud sa gikinahanglan aron malikayan ang kadaot. Ang pag-uswag dili lang kinahanglan bahin sa ginansya; kinahanglan sab nga tagdon ang kalikupan.
Sa higayon nga imong gub-on ang kalikupan, kini mobalik aron makaapekto kanatong tanan,” pahayag ni Archival.
Uyang giingnan ang mga developer nga sigurohon nga ang mga proyekto sa housing dili makadaot sa naglibot nga mga ecosystem.
Dugang niya nga bisan pa og makaginansya ang mga developer sa ilang mga proyekto, kinahanglan nilang sigurohon nga ang ilang mga kalihukan dili makadaot sa kalikupan, tungod kay ang mga sangputanan molapas sa duol nga lugar ug makaapekto sa tanan.
Ang siyudad hugot nga nagbantay sa mga subdivision sa Bacayan, ilabi na kadtong nag- quarry aron mapugngan ang dugang nga mga peligro sa kalikupan. / CAV