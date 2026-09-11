Tambagi ko Noy Kulas: 2 nag-ilog sa biyuda

Dear Noy Kulas,
Tawga lang ko og Zola, 46 years old. Biyuda na ko, eight years na. Maguwang kaayo nako ang akong bana. Namatay siya sa heart attack.
Wa mi nakaanak sa among 15 years nga marriage. Di ako ang dunay deperensya kondi siya. Athletic sab ko ug pirmi nag-gym bisan gani karon. Mao na gyud ang akong hilig sukad pa kaniadto.
Sa akong pag-gym, akong nakaila si Jimmy, 36 years old, single. Nagkasuod mi kay same mi og mga hilig bisan sa among age gap. Usahay manuroy mi kon weekend adto sa probinsiya, mag-overnight. Buotan siya kay respectful kaayo. Last month nisulti siya nako nga duna siyay feeling taudtaod na pero naikog siyang mosulti kay basin lainon unya pagsabot nako. Ako siyang gisultihan nga nakasabot ko, but nag-process pa ko kay taudtaod na kong wala naghunahuna og relasyon human namatay akong bana.
But before ni Jimmy, naa si Victor, biyudo, 42 years old. Kanhi OFW siya, but wa na siya nibalik sa abroad human namatay ang iyang asawa. Nakapondar na man sab siya og negosyo. Nakahuman na sab ang usa niya ka anak. Nagkaila mi niya through my cousin. Sa gihapon, wa ko nitubag sa iyang pag-court nako. Ako pang gihunahuna karon kon kinsa nila ang akong sugton. Both of them buotan ug stable ang kinabuhi. Unsay imong hunahuna ining akong sitwasyon?
ZOLA
Zol,
Ayaw pagdali. Ang choice karon di lang kinsa nilang duha ang dunay stable nga kinabuhi, kondi kinsa nilang duha ang imong mas ikasinabot alang sa sunod nga kapitolo sa imong kinabuhi. Si Victor mas duol nimo og experience kay siya biyudo. Mas duol sab siya og edad nimo. Naa lang siyay usa ka anak nga kinahanglan imo sab nga isipon nga imong anak kon magkarelasyon mo ni Victor.
Samtang si Jimmy, bisan layo mo og edad, imong ikasinabot og maayo. Gani manuroy man mo kon makahigayon mo og weekend. Kay matod mo sama mo og hilig. Pasabot niana nga compatible mong duha.
Sa ako nang giingon ayaw pagdali. Ila-ilaha una sila og maayo. Pasabta silang duha nga sa pagkakaron wa pa sa imong hunahuna ang magka- partner. Ang importante nga kon duna ka may pilion nilang duha sa pag-abot sa panahon, wa ka masayop sa pagpili kay pang-lifetime na ra ba ang imong gipangita. Anyway, sa imong edad, no need to rush na.
NOY KULAS