Tambagi ko Noy Kulas: 36 o 56?

Dear Noy Kulas,

Maayong adlaw kanimo. Itago lang ko sa alias nga Sim. Naa koy live-in partner ko ug duna mi mga anak. Sa edad nga 46 anyos, wa ko mag-expect nga moabot ko sa ing ani nga sitwasyon. Na involve ko og babaye nga minyo but maguwang siya nako og 10 years. Naglibog ko ngano nga nibati ko aning akong gugma niya nga unta ang akong partner mas batan-on nako kay 36 years old pa, gwapa, sexy ug utokan sab.

Kaning bayhana nga taguon lang nato sa name nga Inday, chubby-hon ug maldita but rich. Ang iyang bana negusyante nga maguwang kaayo niya. Maayo modatung ning bayhana ug prangka lang nga pagkasulti, sa performance, layo ra ang akong partner. Bigay todo kaayo siya sa tanan nga sukad, bisan nakaagi na og few relationships, diha ra ko naka experience niya.

Dinhi na ko naka feel nga mingawon na ko niya ug usahay makalimtan na nako ang responsibility sa akong pamilya. Usahay mangita ko og ways nga makabakasyon ming duha bisan duol ra diri sa Cebu but closed nga mga lugar. Ing ana siya ka bongga.

Noy, gusto na siya nga makigbuwag sa iyang bana ug magpuyo ming duha. Next year ra ba mao pud na ang akong gisaad sa akong partner nga magpakasal mi. Unsa kaha ang akong buhaton? Please tambagi ko,Noy Kulas.

SIM

Sim,

Naa na man diay moy anak sa imong kapuyo, so ang choice easier. Biyaan diay nimo ang imong mga anak tungod kay maayo modatung ang 56 anyos unya mas beterana og moves sa kama? Ang datung molabay ra na. Hasta ang performance mobahar na labina kon molapas na siya og maayo sa pagka senior.

Huna-hunaa, 10 years from now, 66 na siya while ang imong kapuyo, naa pa sa 46 anyos samtang ikaw di pa sab senior. Kabisado na kaayo mo sa usa’g sa imong kapuyo. Mao na ang advantage. Kana gung kwarta nga hinaguan, siningtan unya mosanay, molambo, nindot kaayo ang imong na-feel. Apan ang kwarta sa hangin, kanang gikan sa datung, wa gyud nay ayo. Mahanaw ra na daw aso.

Naa na siyay bana. Tiguwang man na o di, pasagdahi kay years ago, iya sab nang choice nga mamana og lalaki nga mas taas niya og edad. Kon nasayop man siya, di na matul-id sa iyang pagpakigrelasyon nimo. Maayo lang sab kon okay ra ang bana? Apan kon sudlan og bakukang ang ulo, pasagdan ra kaha mo? Maayo lag ipadakop ug ikiha, apan kon dautan ang plano, kuyaw. Di ra ba worth it bisan unsaon pag tan-aw nimo.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com