Tambagi ko, Noy Kulas: Abusadong bana

Dear Noy Kulas,
Tawga lang ko og Femia, 45 years old. Minyo na ko ug duna mi mga anak sa akong bana. Kadaghan na nako siya masakpi nga dunay kabit. Di lang kay kaduha, di na gyud maihap. Mga batan-on pa ang mga babaye nga iyang karelasyon bisan kon 50 anyos na ang akong bana. Di tuod kaayo gwapo ang akong bana, apan maayo kaayo manulti unya modatung sab. Ang nakaayo lang aning akong bana kay mopahiyom ug mokatawa ra man kon akong awayon ug iapil ang mga kabit. Bisan pa kon ako siyang pasakitan nga pisikal wa lang gyud siya. Mangayo ra siya og pasaylo.
Ang uwahi niyang kabit maoy grabe kay wa ko nakahibalo nga nakaanak na sila og duha. Ang ikaduha natawo niadto lang December. Ako ning nasakpan kay nisumbong nako ang akong ig-agaw ug nitultol nako diin gapuyo ang babaye. Nakakuha sab og documents nga siya ang nipirma isip amahan sa duha ka mga bata. Nasuko ko nilang duha, apan naluoy ko sa mga anak nga kon akong ikiha seguradong mangapriso kay lig-on ko og mga ebedinsya. Pwerteng pasalamat sa duha diri nako.
Nitumaw ang laing problema. Nang-apply ang babaye og work sa abroad ug nadawat. Mga two months pa hinuon una molarga, apan sulti sa akong bana nga diri lang una namo ang mga bata samtang ang mama naa sa abroad. Noy Kulas, sakto ba ni ang ilang gibuhat?
FEMIA
FEMIA,
Fem kon di nimo na madawat ang ilang hangyo, ayaw pugsa ang imong kaugalingon sa pagdawat kay magtuo na unya ang inyong mga anak nga ang gibuhat sa ilang papa okay ra, nga di ra ba gyud. Abuso na gyud nang ilaha diha sa imoha ning ilang gibuhat karon. Nganong di man sila magkuha og yaya nga makabantay sa mga bata? Unsa man himuon ka lang nila nga yaya? Wa gyud sila naikog sa ilang gibuhat diha nimo. Sila pa ang sad-an ug sila pa ang dunay kaisog sa paghangyo nimo.
Gawas pa, kuyaw kaayo nga basin motumaw og kalit ang imong kalagot nila, ang mga bata mao na hinuon ang imong mapahimungtan bisan kon wa silay mga sila sa gibuhat sa imong bana ug sa ilang mama. Duna gyud nay posibilidad labina kon ikaw ang magsige og atiman sa mga bata samtang ang imong bana mangabit na sab. Posible baya na kay molarga ang mama. So, ayaw gyud og sugot.
NOY KULAS
