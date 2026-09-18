Tambagi ko Noy Kulas: Abuso sa ama-ama

Dear Noy Kulas,
Itago lang ko sa ngalan nga Lina. Biyuda na ko ug dunay duha ka mga anak. Ang usa single mother ug usa ka OFW.
Ako ang nag-atiman sa bata sa una apan naglain siya og puyo dihang nakakita og partner. Ni-abroad siya ug gibilin ang akong apo sa iyang partner. Iyang gipaundang ang lalaki sa pagtrabaho kay sobra na kuno kaayo ang iyang ipadala sa ilang basic needs.
Nakadungog ko og mga estorya nga ang akong apo dapatan sa ama-ama kon mahubog na.
Usahay pasoan pa sa sigarilyo kay kusog manabako ning lakiha. Akong giadto ang ilang balay ug gitayming nako nga nilakaw ang lalaki. Nalipay og maayo ang akong apo pagkakita niya nako ug gusto una mokuyog, pero akong giingnan nga di pa pwede kay basin masuko ang iyang mama kon makahibawo.
Nitug-an siya nako nga kon mahubog ang iyang ama-ama, dagmalan siya. Nipakita siya sa mga uwat sa iyang paso sa lawas. Di siya paestoryahon sa ama-ama sa iyang mama. Okay ra kuno ang iyang ama-ama basta di mahubog.
Akong gipahibawo ang akong anak, apan wa siya nituo nako. Kami na hinuon ang nag-away. Gitambagan ko sa lain nakong anak nga di na lang ko manghilabot aron walay gubot. Apan di ko kaagwanta nga maghunahuna sa nahitabo sa akong apo. Duna ba koy mabuhat, Noy Kulas? Mahimo bang akoy mo-custody sa bata?
LINA
Lin,
Isip apohan duna kay katungod kay sa nianang ama-ama. Apan mas maayong ipaagi og proseso ang imong tinguha sa pag-rescue sa imong apo. Duawa ang police station diin nahisakop sa ilang jurisdiction ang gipuy-an sa imong apo aron matambagan ka unsay imong buhaton. Kon nagduha-duha pa gyud ka, dangop sa Dept. of Social Welfare and Development (DSWD).
Ayaw paminawa ang imong usa ka anak kay ang kaayuhan sa bata ang importante, bahala na og masuko ang imong anak nga mama sa bata. Basin pa dunay di maayong mahitabo sa bata kon mahubog na sab ang ama-ama. Di sakto og pangisip ang tawo nga ingon niana kon mahubog. Di layo ang posibilidad nga duna pay mas grabe nga mahitabo kay sa pagpaso.
Kon di pa abusado ang ama-ama, nganong ang bata nalipay man kaayong nakakita nimo ug gusto nga mokuyog? Kana nagpasabot nga di siya malipayon ug naa siya sa tumang kahadlok. Ikaw lang ang iyang kadangpan karon, wa nay lain pa. Buhata ang kutob sa mahimo aron siya imong maluwas.
NOY KULAS