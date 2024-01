Tambagi ko Noy Kulas: Adik ang GF

Dear Noy Kulas,

Lain paminawon tingali ug weird ang akong problema sa gugma. Itago lang ko sa alyas nga Diego.

Love kaayo nako ang akong amiga nga i-hide lang nato sa ngan nga Maricel. Kini si Maricel ako ning kababata ug close friends kaayo mi. But nibalhin sila og puyo sa Manila so nagkabuwag ang among dalan. Karon nauli siya diri last year ug lahi na kaayo siya itandi sa kaniadto. Usa na siya ka drug dependent bisan naa na siya sa 30s.

Close gihapon mi ug bisan sa iyang situation nanguyab ko niya kay sa pamasin mausab pa siya. Gikataw-an ko niya kay lagi kuno lain paminawon kay kababata mi. Pero nakakita siya nga serious ko so nisugot siya. Sayon ra kaayo sa babaye nga na addict sa drugs ang lovemaking but di ako ang nakauna niya. Na feel nako nga maora og naadik sab ko niya.

Na-shock siya kay mo-propose unta ko niya og kasal but nibalibad siya kay di kuno siya angay i-serious tungod sa iyang situation. Karon gusto na siya makigbuwag nako kay di kuno siya worth nako. Karon gi-cut niya ang among communication ug lihay kaayo siya nako karon. Wa na siya nipakita ug mao ni ang akong problema karon. Ipadayon pa ba nako ang among relasyon nga gusto na man siya magbuwag mi? Maulian pa kaha siya sa iyang pagka addict? Daghang salamat sa tambag.

DIEGO

Diego,

Ayaw na lang ipamugos kon di siya gusto nga makigminyo nimo taliwa sa iyang pagkagumon sa drugas. Natural nga ubos ang iyang pagtan-aw sa kaugalingon kay nasayod siya sa iyang bisyo. Kon ipadayon ba ang relasyon ninyo, kon di na siya gusto nga magpadayon mo, respetuhi na lang sab siya. Kana kay naglikay na siya nimo, di siya ready nga mo settle down taliwa sa iyang gihambin karon.

Wa may addiction nga di maayo kon ang hingtungdan mismo maoy desidido nga molingkawas gikan sa bisyo nga makadaut. Kana kay wa siya nag-usab bisan sa nagkarelasyon na mo ug ni-propose ka og kasal, di siya interesado nga mag-usab ug mobiya sa bisyo. Busa sakto siya nga angay kang mangita og lain nga di maghatag kanimo og problema.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com