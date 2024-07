Tambagi ko Noy Kulas: Adik gibiyaan

Dear Noy Kulas,

Itago lang ko sa name nga Andrea, taga Mindanao ko. Kining akong problema parte ni sa akong elder brother ug iyang asawa.

Wa silay anak but wa ko kahibawo why di sila makaanak bisan 7 years na sila nga minyo.

Sa kadugayon, ambot unsay nasulod sa ulo sa akong brother, nagbisyo og drugas sugod adtong panahon sa Covid-19.

Basin tingali gilaay siya sa pagsige og tambay sa balay, nangita siya og lingaw.

Karon kay ang iyang asawa nibiya niya kay di na man siya maminaw. Nakakita og lain ang iyang asawa ug gipasagdan lang siya.

Tungod sa nahitabo, nisamot ang iyang paggamit sa drugs. Sagad hubog na sab siya. Mahimo ba nga mareklamo ang iyang asawa sa pagpabaya sa iyang bana ug pagbiya unya toa pa sa laing lalaki?

Amo unta ipa rehab ang among igsuon but dako kuno og gasto. Mahimo ba nga kami ang moreklamo against sa iyang asawa? Daghan og salamat.

ANDREA

Andrea,

Unahon nato ang iyang asawa. Kay minyo na man sila, ang dunay katungod nga mo-file og kaso batok sa asawa tungod sa pagpangabit mao ang imong igsuon kay siya ang bana.

Wa na moy labot niana. Kon mapasaka ang kaso, kamo can be mga saksi. Busa pagtigom mo og mga ebidensya nga posibleng magamit kon mokiha ang inyong igsuon.

Ang labing mahinungdanon karon mao ang pagtabang niya aron siya ma-rehabilitate. Duol mo sa inyong barangay officials aron matabangan mo sa rehabilitation.

Kon adto mo og private rehab facility mahal gyud na. Sagad ana nila mga adunahan og pamilya. Unaha ang inyong igsuon aron matabangan nga ma-rehab, maulian.

Kon makita niya nga nagmahal mo, basin pa, makaamgo siya. Ayaw kalimti ang pag-ampo alang sa iyang kausaban.

NOY KULAS

