Tambagi ko, Noy Kulas: Agresibo

Dear Noy Kulas,
Itago lang ko sa ngan nga Rejel, single, taga Mindanao. Naa ko dinhi sa Cebu nagtrabaho karon kay dinhi sab ko ni-graduate. Duna koy boyfriend sa Mindanao nga niapas dinhi kay di kuno siya kaagwanta nga wa ko.
Naka-appreciate ko sa iyang effort. Dinhi na siya nitrabaho ug nagkauban mi og boarding house. Ako ang silbing second breadwinner sa among pamilya sunod sa akong kuya. Nagtinabangay mi sa pagpaeskwela sa among duha ka mga manghod. Kami sab ang nag-support sa among parents.
Ang akong boyfriend loyal tuod kaayo nako. Pero dunay problema.Agresibo kaayo siya. Kanang mag-date mi especially kanang weekend nga gabii, iya kong dad-on og private places with a promise nga di ko niya hilabtan. Twice na nahitabo nga as if mang-rape na siya nako kay di gyud ko mosugot nga iyang kuhaon ang akong womanhood kay daghan pa ko og plano sa kinabuhi. Gusto pa kong mosuporta sa akong family.
Sa second nga incident, nasuko siya og maayo kay unsa kunoy laing proof nga serious siya nga niapas na gani siya nako. Ako na siyang gipasabot nga di pa ko gusto nga mapugos og sulod og marriage kay dunay result ang buhaton namo. Sakto ba ko, Noy Kulas? Until now wa pa siya nanagad nako kay nahiubos siya. Di ba angay nga maghuwat siya?
REJEL
Rejel,
Sakto kaayo ang imong desisyon kay kuyaw kaayo kon magpadala ka sa kainit, magbunga ang inyong buhaton ug maguba ang imong mga plano. But sultihi sab siya kon unsay imong timeline kay di man sab ka hangtod sa hangtod nga magsuporta sa imong pamilya. Moabot ang time nga maghunahuna ka na sab sa pagtukod og imong pamilya.
Kana kon imong hisgotan uban niya, makakita siya nga nagtan-aw ka sab sa inyong duha nga ugma. Kay ang linugdangan, kana kon inyo nang buhaton, makaguba gyud sa imong mga plano alang sa imong pamilya. Apan kon imong mapakita niya nga apil siya sa imong ugma, makasabot siya niana. Kon tinuod siyang nahigugma, makahuwat siya. Niagwanta gani siya og apas nimo, nganong di man siya makahuwat?
Ayaw na pagsugot nga dad-on ka niya og pribadong lugar kay sama ra na og okay ra nimo nga iya kang hilabtan. Likayi na ninyo ang pagsulod kay lisod na, basin sa ikatulo molampos na siya sa iyang tuyo nimo.
NOY KULAS