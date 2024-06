Tambagi ko Noy Kulas: Agwantahon

Dear Noy Kulas,

Maayong adlaw diha nimo. Ako diay si Adi, biyuda ug nag-inusara na ko og buhi sa akong mga anak nga akong gipaeskwela. Usa ko ka helper sa tindahan sa akong ig-agaw sulod na sa walo ka tuig. Usa nako ka anak nakahuman sa college ug nakatrabaho tungod ini.

Okay ra man to sa una kay buotan ang akong ig-agaw pero karon nga ang iyang bana na ang nagdala kay nasakit siya, lain na man kaayo ang akong sitwasyon.

Magsige na og padungogdungog nga sila ang gabuhi sa akong pamilya.

Pwera buyag, ako man ni nga gihaguan og maayo ang akong sweldo. Wa man ko gamika diri sa tindahan.

Pero gisakitan na k okay usahay maninghag nga wa ko kahibawo kon ngano.

Nihangyo ang akong kamaguwangan nga agwantahon lang og gamay kay mo-graduate na man ang iyang manghod.

So, usa na lang ang among patunghaon. Sila na kuno ang mogasto sa tanan sa among youngest. But grabe, torture na ang akong kinabuhi diri pero sa akong edad lisod na ipangita og trabaho. Unsay imong ikatambag, Noy Kulas?

ADI

Adi,

Alang nako, isip ginikanan, buhaton nako ang tanan alang sa ilang mahayag nga kaugmaon.

Mao sab na ang akong buhaton kon akoy naa sa imong side. Akong agwantahon ang tanan kay nasayod ko nga magbunga og maayo ang bati nga sitwasyon ug kasinatian.

Sakit man tuod, apan nasayod ka nga katapusan na lang kini nga tuig, agwantaha kay pila ra may pagligid sa panahon.

Gusto na siya nga mopahawa ka. Apan huna-hunaa nga sa imong paglunga sa mga panagdaugdaog, sama ra sab nga gi-surrender mo ang tipik sa kaugmaon sa imong mga anak.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com