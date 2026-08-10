Tambagi ko, Noy Kulas: Anak magbuot

Dear Noy Kulas,
Itago lang ko sa alyas nga Clara, single mother. Usa ang akong anak but ang papa namatay sa aksidente few years ago.
Buotan kaayo ang amahan sa akong anak ug pinangga kaayo niya ang bata. Nagplano na unta mi sa pagpakasal, apan namatay man sa accident. Ang among anak nagsige intawon og handom sa iyang amahan. Paglabay og mga two years, nagsugod na unta ko sa pag-entertain og suitors, but ang akong anak masuko nga duna koy ikarelasyon nga laing lalaki. Seven years old ni ang akong anak karon.
Gusto ko nga dunay partner kay di lalim ang mag-inusara. Unsay imong matambag nako?
CLARA
Clara,
Di ka daotan nga inahan bisan kon gusto ka og laing partner human namatay ang amahan sa imong anak. Natural ra na sa tawo nga mingawon og companionship, gugma, ug masandigan sa panahon nga low kaayo ta tungod sa problema.
Dili sab pasabot nga kon mosulod ka og bag-ong relasyon, imong gipulihan o nakalimtan ang amahan sa imong anak.
Hinayhinaya ninyo pag-adjust ang bata, kay kinahanglan ang pagsabot niya kay 7 anyos pa siya. Hayan sa iyang panan-aw, ang pagdawat og laing lalaki sa imong kinabuhi murag pagluib sa iyang papa. Ayaw pugsa ang imong anak nga ganahan siya sa imong suitor. Kon masuko siya, paminawa una. Pwede nimo siyang sultihan nga nakasabot ka nga gimingaw siya sa iyang amahan ug nga wa nay laing tawo nga mosulod sa inyong kinabuhi. Pasabta siya nga way makapuli sa iyang amahan diha niya, apan ikaw nagkinahanglan sab og kauban. Madugayan makasabot ra siya.
Ayaw sab himoa nga desisyon sa imong anak ang imong love life. Paminawa siya, apan ayaw ibutang sa iyang abaga ang responsibilidad nga siya ang magbuot kon pwede ka bang makigrelasyon. Ikaw ang hamtong busa ikaw ang magdesisyon.
Hinayhinayi pag-introduce sa bag-ong lalaki. Di kinahanglan nga imo dayon nga ipaila nga imo ning new partner. Diha ka na mohimo niini kon serious na ang imong relasyon. Mahimong magkaila sila nga way pressure, natural nga introduction.
Seguraduha nga ang imong partner makasabot sab sa bata ug sa iyang sitwasyon. Busa ayaw pagdali-dali sa imong hukom kon magpili ka og lalaki. Kinahanglan imong ikonsiderar ang imong anak.
NOY KULAS