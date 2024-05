Tambagi ko Noy Kulas: Anam og kausab

Usahay maglibog ko kon ipadayon pa ba ang among kasal o di o mismo ang among relationship. Sultihan ba kaha nako ang akong friend nga bayot sa akong na-feel para niya? Please I need your advice unsaon ko ni. Galibog na ko.

Dads,

Ikapila na man ka nga lalaki nga same og problem ning past months? Ikatulo na ka or ikaupat? Anyway, naa koy higala nga lalaki kaayo sa una. Kay sa tinding pangangailangan, nisulod siya og relasyon tali sa usa ka bayot. Nagkadugay sila, siya ang nagkaseloso hangtod nga na in love na siya sa bayot. Hangtod nga nahimo siya nga bisexual ug na homosexual kadugayan. Matod niya ang dako og influence niya ang ilang relasyon sa bayot.