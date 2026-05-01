Tambagi ko Noy Kulas: Andam magpapa

Dear Noy Kulas,
Itago lang ko sa ngalan nga Elboy, 23 years old, single. Nag-work ko karon sa usa ka school dinhi sa Cebu.
Niadtong student pa ko last year, naa koy maestra nga 29 years old pa. Single mom siya kay wa siya pakasli sa lalaki nga nakabuntis niya. Nilarga ang lalaki sa abroad ug wa na ni-communicate niya. Ang iyang family, especially parents, wala nakahibawo nga nakaanak siya. Iya ning gitago og maayo kay mauwaw siya sa iyang family. Strict ug traditional kaayo ang iyang parents. Nakahibalo ko ani kay bisan dili na ko under niya nag-continue man ang among communication. Naa say time nga mo-visit ko niya sa iyang gipuy-an nga kauban niya ang ubang teachers nga nag-support niya.
Sa among ka close, wa nako kapugngi nga ma-in love ko niya. Nisulti na lang gyud ko niya bahala na og masuko siya, maoy akong pagtuo. But wa siya nasuko kay naa sab diay siyay feeling nako. Nahadlok lang siya kay manghod kaayo ko niya kon edad ang itandi. Six years ang among age gap ug naa pa siyay anak. Ako siyang gipasabot nga wa ko naghuna-huna sa age gap ug anak, basta kay ako siyang love.
Ang problema karon kay moabot ang iyang parents karong June. Nakahuna-huna mi nga magminyo through civil wedding. Maayo kaha ning among nahuna-hunaan? Di kaha mangasuko ang parents? Ready ko nga akong ang mangamahan.
ELBOY
Elboy,
Alang nako dako kaayo nga responsibilidad ang imong gisudlan sa kabata pa nimo og edad. Nag-edad pa ka og 23 anyos, apan naa na unya kay asawa ug instant nga anak. Unya isip bana ug amahan kunohay sa anak, ikaw ang mangatubang sa iyang parents nga estrikto ra ba kaha kaayo? Mag-ready gyud ka og maayo sa imong kaugalingon kay ang initial reaction niana masuko gyud.
Apan ang una nimong atubangon ang kanang pagpangako nga ikaw bana ug amahan atubangan sa iyang parents. Sunod niana mao ang pagpas-an sa responsibilidad isip bana ug amahan sa anak nga di imoha. Di na ordinaryo nga responsibilidad kay di lalim ang papel sa amahan. Mao nga pangutan-a ang imong kaugalingon kon tinud-abay bang andam ka nga mangamahan sa bata? Basin okay pa na nimo karon kay nabag-ohan ka, apan mausab ka ra madugay. Busa huna-hunaa una og maayo ang tanan.
NOY KULAS