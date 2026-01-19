Tambagi ko Noy Kulas: Ang manghod na sab

Dear Noy Kulas,
Ako si Doody, 32 years old, single pa. Nagpadala ko nimo og suwat kay naglibog na ko sa akong buhaton.
Duna koy girlfriend for three years. Ako lang siyang itago sa name mga Ainee. Duna siyay manghod nga tawgon lang nato og Sheila. Dugay na ming friends ni Ainee. Wa ko mag-expect nga magkarelasyon mi kay maldita kaayo, gamay lang nga butang, padak-on. Daghan kaayo ang di makatuo kay sukad wa na siya nakauyab kay lagi maldita. Ako suway ra gyud to pero karon mag three years na mi. Pero nilarga siya sa abroad early last year kay toa ni-work. Nagkadugay nagnaam og panagsa ang among communication kay busy na kaayo siya sa iyang job.
Sa akong kamingaw, ang iyang manghod nga opposite kaayo niya maoy akong tambal sa kamingaw. Kami ang mag-communicate pirmi ug manglaag. Hangtod nga na-develop ang akong pagbati niya. Ako siyang gisultihan ug the same diay mi. Six months ago nakigbuwag siya sa iyang boyfriend human niya na-feel nga naa nako ang iyang gipangita bahala na kuno kon unsay ma-feel sa iyang ate. Duna nay nahitabo namo ug ako siyang gisultihan nga ready ko motubag sa akong responsibility if momabdos siya. But unsa may akong buhaton sa iyang maguwang? Buwagan ba siya nako? Please tambagi ko.
DOODY
Dood,
Imong estoryahon ang imong girlfriend kon wa ka nay gugma niya. Buwagan nimo di intawon pinaagi sa email, kondi sa pagpakigsulti kaniya nga online. Basin pa diay the same mo, naa na sab siyay lain mao nga wa na kaayo siyay communication nimo. Usually, basta long distance relationship, magkaanam gyud pagkawala ang pagbati bisan pa sa kamoderno sa panahon. Alkansihon gyud ang naa sa abroad sa naa diri nga kakompetensya. Proximity (kaduol ug kalay-on) dako kaayo og papel sa relasyon. Ang kadugayon sa relasyon di garantiya nga kamo na.
Kanang iyang pamilya nakabantay na tingali na sa inyong closeness sa manghod. Human ka makigbuwag sa maguwang, mahimo kang mopasabot sa iyang pamilya nganong nahitabo to. Ug nganong na-in love ka sa manghod ug andam kang magpakasal. Imo na man gyud kaha nga natimbang og maayo nga ang manghod mao nay imong gihigugma? Kon unsa may response sa iyang pamilya, pangandam mong duha. Mag-estorya mo sa di pa nimo buhaton ang pagbuwag ug pagpakigsulti sa iyang pamilya. Andama ang what’s next.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com