Tambagi ko Noy Kulas: Astig ang misis

Dear Noy Kulas,

Itago lang ko sa alyas nga Fred. Minyo na ko ug dunay duha ka mga anak. Di ni parte og lovelife kining akong problema but parte sa akong marriage.

Married mi og 15 years na sa akong misis. Nakahibawo na ko aning akong asawa nga maldita ni siya since uyab pa mi but nag hope ko kaniadto nga mausab ni siya. Pero nagkataas ang among edad, the same ra gihapon. Grabe ka selosa nga wa sa lugar ug maulaw lang ta kay usahay pataka lang og labay sa iyang selos.

Unya pirme ra siya sakto bisan ang resulta sa iyang actions sayop. Same anang naay mi paliton nga bisan nagduda ko sa item, iyang paliton but unya diay fake ug bati og quality. Moingon ra siya nga lesson learned but kon ako pa to, taas na kaayo ang estorya, maorag sermon sa pari. Usahay manapat pa, mangusi, mangawras ug manglabay og butang. Madugay ta og tubag sa tawag, magduda dayon.

Love kaayo nako ang akong asawa.No doubt about that. But unsa kahay akong buhaton kay nagtuo ko nga naa ni siyay anger management problem. Ngano kaha nga di man ingon ani ang iyang parents ug iyang mga igsuon? Moingon lang sila nga akoang sabton but hangtod kanus-a man? Unsa kahay akong buhaton aron mausab ni siya? Naay nitambag nako nga maayo pa mo abroad ko aron maka-feel ang akong asawa nga unsa kon unsa ko sa iyang life. Sakto kaha? Please tambagi ko.

FRED

Fred,

Sagad sa problema sa mga tawo nga ingon nianang imong asawa nagagumikan sa ilang poor self esteem ug insecurity. Sa atoa pa, negatibo na ang huna-huna sa imong asawa. Iya ning ipakita, usa niini pinaagi sa kasuko, busa duna siyay anger management. Diha sa imoha, makita ni sa iyang pag physical abuse nimo nga ang good thing, wa mo siya gamiti og kusog isip bawos.

Kon masuko na siya, kalma lang. Paminawa. Human sa iyang kaisog, ingna nga molakaw na ka kay nahuman na ka og paminaw niya. Kon duna kay masaligan nga close friends, di babaye, estoryahe sa imong problema. Let it out as a way of coping. Nindot nang duna kay kasultihan o mapahungawan sa imong gibati.

Mangutana lang ko, sa inyong fifteen years, duna ba moy time nga nag date mong duha nga kamo lang, wa inyong mga anak? Imo ba siyang gihinumdoman sa Valentine’s Day or birthday pinaagi sa pag-date niya sa gawas o paghatag niya og flowers and chocolates? Why ingon ani man ang akong pangutana? Aron pag assure kaniya sa imong gugma ngadto niya nga wa mihupas. Gamay nga butang? Apan kani makahatag niya og assurance sa imong gugma niya. Dad-a siya sa imong mga lakaw uban sa imong mga barkada o kauban sa trabaho.

Ayaw pag abroad kay di ni makasulbad sa problema, instead mopadako pa hinuon sa sitwasyon. Confront sa problema, uban ang kaluoy ngadto sa imong asawa. Tan-awa unya, anam nga mausab ang iyang huna-huna, gikan sa negative, ngadto sa positive if imong buhaton ang akong gisulti nimo. Tinuod baya nang sa happy life, happy ang wife. And magsugod na sa small and simple gestures nimo nga makapakilig niya.

NOY KULAS

