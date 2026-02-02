Tambagi ko Noy Kulas: Away sa mga anak

Dear Noy Kulas,
Itago lang ko sa ngalan nga Jeny, 39 years old. Usa ko ka single mom. Presently naa koy live-in partner nga naa say anak sa iyang previous nga partner. Ang bata naa niya.
Kay naa niya so nagpuyo uban namo ang iyang anak. Usahay mag-away ang among duha ka mga anak ug maoy hinungdan sa among away kay maglabanay mi. Pulos mga babaye ang among mga anak nga mga dalagita na. Usahay ako silang hinginlan kay ako man ning balay nga akong napalit dihang wa pa koy anak. Di man sila manglayas, nagpabaga ra sa nawong.
Noy Kulas, nahadlok ko nga kon mag-away na sab mi og maayo, basin dapatan ko niya kay init kaayo mi maglalis. Gusto na kong magbuwag mi for the sake of my kid. Apan nanghangyo siya nga di mi magbuwag kay love kaayo ko niya. Unsay akong buhaton, Noy Kulas? Mapugos ba kaha nako siya sa pagpapahawa? Sakto ba ko nga bisan ako siyang love, but di ko maka-sacrifice sa welfare sa akong anak.
JENY
Jen,
Okay kaayo nga ang kaayuhan sa imong anak maoy imong gihunahuna. Natural na sa usa ka inahan nga mapinanggaon sa iyang anak. Imong gipadaplin ang imong kalipay tungod ug alang sa imong anak. Husto kaayo ang imong desisyon.
Istoryahe ug barugi ang imong pagkainahan ug pagkatag-iya sa balay. Pahimangnoi siya nga ang ilang pagpuyo nag-agad sa relasyon tali sa inyong duha ka mga anak ug unsaon niya pagtratar ang imong anak. Sila ang mo-adjust, not the other way around. Di sa ingon nga nanaugdaug ka, kondi imong likayan nga modako og maayo ang sunod nga panag-away sa inyong mga anak. Mao na ang tumong niana. Kay you can still continue sa inyong relationship bisan di mo maghiusa sa pagpuyo sa usa ka balay. Ang inyong buhaton mao ang paglikay nga di na sila mag-away.
Mahimo sab nga inyong istoryahon ang inyong tagsa ka anak nga naa ang inyong duha ka presence aron mas dunay impact kanilang duha ang inyong isulti. Talk to them from the heart, kanang hangyo ug tambag nga di na sila mag-away aron dunay kalinaw sa pagpuyo, otherwise magbuwag mo sa pagpuyo. Kana seguradong duna nay epekto nilang duha kay mga linghod pa sila og salabutan and very vulnerable sa mga sitwasyon nga ingon niana.
Hinumdomi nga ikaw ang tag-iya sa balay, di siya, so ikaw ang makabuot kinsa ang mopuyo.
NOY KULAS
