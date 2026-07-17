Tambagi ko Noy Kulas: Babaero

Dear Noy Kulas,
Tawga lang ko sa alyas nga Emyat, 43, single, but duna koy kapuyo nga biyudo. Duna mi usa ka anak nga teenager na.
Singkwenta anyos na siya, apan grabe gihapon ka babaero. Nagsalig siya nga duna siyay maayo nga business ug wa silay anak sa iyang unang asawa. Kadaghan na siya ni-propose nako nga magminyo mi, pero wa ko nidawat tungod sa iyang pagkababaero.
Nadawat na man ni nako ang iyang pagkababaero pero ang uwahi lisod kay ako na gyud nga first cousin ang iyang gitukob. Ang lisod pa kay mabdos ang akong cousin. Ako siyang gi-confront parte sa iyang gibuhat. Niingon siya nga while nagpuyo mi, legally di mi kasado, so mabuhat niya ang bisan unsa. Ako siyang gisultihan nga wa siyay batasan ug wa siyay tinuod nga love nako. Ni-explain siya nga ang akong cousin ang nag-una-una kay nagsige og pamarayeg niya og money.
Mao sab ni ang akong nadunggan gikan sa among mga paryente kay sukad ko nakahibawo, naglikay na ko sa akong cousin ug sa iyang pamilya. Naglibog ko if ako bang buwagan ang akong partner o pasagdan ko na lang? Maka-support ba gihapon siya sa among anak? Mao ni ang nakahasol nako og maayo.
EMYAT
Emyat,
Ang dako nga isyu ini mao ang nature sa pagkababaero sa imong live-in partner, di ang iyang pagpamabdos sa imong ig-agaw og tagsa. Womanizer na siya sa una pa, but imo siyang gidawat, tingali, tungod sa iyang status isip negosyante. Ayaw na paghunahuna sa pagpakigminyo niya kay bisan kanapulo pa mo kaslon, kon nature na gyud na niya, ingon-ana na gyud siya. Kon naagwanta nimo ang iyang pagkahimabaye sa nangaging katuigan, let it be. Seguradoha lang nga di siya magdala og sakit diha nimo. Always protect yourself.
Di siya makalingkawas sa pagsuporta sa inyong anak bisan di mo kasado ug makahukom ka sa pagbiya niya kay di ka na makaagwanta sa iyang pagka-womanizer. Iyang giila ang inyong anak, so, obligado siya sa pagsuporta sa inyong anak.
Ayaw na lang awaya ang imong cousin kay bisan unsaon nimo og away, nahitabo na man na. Di na mabalik ang nahitabo kaniadto. Focus sa pagpalambo sa imong kinabuhi aron moabot ang higayon nga wa ka nay support gikan niya if mobiya ka, alang na lang sa inyong anak. Panagana kana sa imong future.
NOY KULAS