Tambagi ko Noy Kulas: Baga og nawong

Dear Noy Kulas,

Ang ubang mga bata nagdaku nga naa ra ang ilang mama sa ilang kiliran, pero kami nga mga anak, karon nga 38 years old na ko, karon pa nakabalik og kita sa among inahan.

Kay gagmay pa niyang gibiyaan kay didto sa Manila nanrabaho ug wa na nakauli.

Ang among amahan nga panday mao ang nipadako namong tulo ka magsuon ug nahimo nga propesyunal.

Unfortunately namatay ang among amahan last year ug ang among inahan nahiuli diri nga siya ra kay wa na siya tagda sa iyang mga anak sa iyang partner.

Ang problema aning iyang pag-uli kay isog kaayo siya nga nipuyo sa balay kay ilaha kuno ni Papa kay legal wife siya.

Sa tinuod lang pagkasulti, Noy, way bisan usa ka lansang siya nga naamot kay ang tanan pinaningkamutan ni Papa.

Amo lang siyang giagwanta kay bati tan-awon nga amo siyang suspaksupakon apan deep inside, galagot kaayo mi niya.

Noy, naa ba siyay rights sa pagpanag-iya aning balay nga wa man siyay natampo? Maayo kaha nga amo siyang palayason? Unsay imong ikasulti aning among inahan?

MS. L

Ms. L,

Ayaw sab ninyo palayasa bisan tuod kon ingon ana ang iyang batasan.

Pasagdahi lang sab na siya sa iyang pagpangangkon sa balay kay bisan tuod gibiyaan mo niya unya wa siyay natampo nianang napatukod sa inyong amahan, apan asawa man siya. Wa sab siya gikiha sa inyong amahan.

Apan aron maseguro, see a lawyer aron mapanagan-an kon unsay mosulod sa iyang utok.

Kay lisod baya sab nang kahimtang sa iyang pangisip. Kay nibalik ninyo nga way pagbasol ug nanghawod pa.

Basin matripan niya, iyang ibaligya ang property. Bisan pa niana, atimana na lang na ninyo kay wa mo mangatawo ning kalibutana kon di pa tungod niya.

Pasayloa siya nga wa nasayod sa iyang gibuhat.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com