Tambagi ko Noy Kulas: Bahala na’g senior

Dear Noy Kulas,
Tawga lang ko og Resty, 62 years old na nga biyuda. Yes senior citizen na ko pero ingon pa nila parang 40 years old ko'ng tan-awon. Tingali tungod sa akong active lifestyle ug pagkabiyuda before ko nag 50.
Naa koy nakaila two years ago nga friend sa usa nako ka amiga. Ato lang siyang taguon sa name nga Marco. Si Marco 45 years old, naay live-in partner. Wa silay anak bisan 12 years na silang gapuyo. Di kuno ganahan makaanak ang iyang partner kay mas nalingaw sa ilang iro. Mas ganahan og pet kay sa makaanak. Si Marco ganahan unta makaanak but sa iyang edad kuno kapuyan na sab siya nga makaanak.
Nagkasuod mi og maayo kay kon mag-away sila sa iyang partner ari siya mosumbong nako. Dunay time nga adto siya matulog sa condo sa iyang amigo ug iya kong paapason. Sa sugod mag-istorya ra mi pero kadugayan na feel namo nga naa mi na feel and then naa dayon nahitabo namo. Nasundan pa to sa kadaghan. Mingawon na mi ug magpangita na.
Karon gusto ni Marco nga iyang buwagan ang iyang partner ug kami ang magpuyo kay mas happy kuno siya uban nako kay mas magkasinabot kuno mi kay sa iyang partner. Ako siyang giingnan nga tiguwang na ko but ingon niya di siya mag mind kay anyway padung na sab siya mag 50.
RESTY
Nagpuyo na sila for 12 years. Bisan di sila kasado, but they lived as a couple. Ayaw lang himoa ang imong kaugalingon nga maoy rason nga magbuwag sila. If gusto ni Marco nga mobuwag sa iyang partner, ipabuhat niya. But ayaw pagsugot nga magpuyo dayon mo. Bati kaayo paminawon nga ikaw ang nakaguba sa pagpuyo nilang duha bisan tuod legally single mong duha.
Obserbahi una ang iyang pagkatawo kay basin naa niya ang problema, wa sa iyang partner. Susiha una og maayo unsa ug kinsa siya human sila magbuwag sa iyang partner. Ayaw pagsugot nga mag live in dayon mo kay di na makaayo nimo. Basin maka invest na ka og maayo sa imong feeling ug panahon unya in the end, ang inyong relasyon mahisama ra sa ilang duha, palpak. Ayaw pagdali-dali.
Likayi sab nang himuon kang shock absorber kon mag-away sila kay basin atik lang na. Naa lang nay giapas nimo, kanang molihok na ang iyang pagka lalaki. Kay sa sige ninyong buhat niana basin pa mosamot ang imong feeling ug maglisod na ka og lingkawas gikan niya. Basin lagi atik ra nang iyaha diha nimo. Paneguro lang.
NOY KULAS
