Tambagi ko Noy Kulas: Bahinan sa katigayunan

Dear Noy Kulas,

Maayong adlaw diha kanimo, Noy. Itago lang ko sa ngan nga Xylo. Kining akong problema legal ni.

Duna koy igsuon nga lalaki nga namatay adtong pandemic but di sa Co­vid. Single siya but ingon pa niya duna siyay usa ka anak nga babaye but ang inahan minyo. So, tinago ang ilang relationship but nakahibawo ang bata nga siya ang amahan kay nipaila siya ug nisulti pud ang mama sa bata kinsa ang iyang true father.

Karon, kining bataa niari sa amoa ug nipaila nga siya ang anak sa akong igsuon. Nihangyo siya nga ari mopuyo sa amoa ug nisugot ang amoang tiguwang nga parents kay naluoy. Bright ug responsible ning bataa. Maayo sab sa iyang studies sa college kay dunay awards. Di lang mi maka-public niya kay magubot unya ang pamilya sa iyang mama.

Karon, ang akong parents nisulti namong duha ka magsuon nga nahabilin nga ilang hatagan og bahin sa properties ang kini anak sa among igsuon. But unsaon man paghatag nga dako na man ni nga naka meet gani sa iyang papa? Mahimo ba diay nga mahatagan siya og property sa among parents? Naa kay ikatambag, Noy Kulas? Daghang salamat.

XYLO

Xylo,

Legal ni nga problema so better consult og lawyer. Don’t think nga minor ni kay if rich mo ug daghan og properties ang imong pa­rents, worth it ni sa consultation but if friend ra ninyo ang lawyer mas maayo. Ayaw lang pagsalig sa Google kay mas maayo lawyer ang pangutan-on.

Anyway, lisod sab tuod ang paghatag kon wa siya giila legally sa imong namatay nga brod. I mean kanang naa sa birth certificate ang name sa imong brod. So, di na pinaagi sa inheritance. Kon wa moy supak, ang abogado na ang bahala niana unsa nga paagi nga mahatagan na siya sa inyong properties. Angay man gyud siyang hatagan kay anak man gyud kaha siyang tinuod sa inyong igsuon? Sakto lang pud.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com