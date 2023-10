Tambagi ko Noy Kulas: Bakakon

Dear Noy Kulas,

Maayo nga adlaw nimo ug sa imong kaubanan. Ako diay si Elsa, 40 years old, taga Cebu, buwag sa bana but duna mi usa ka buok anak. Dugay na mi gabuwag sa akong bana ug duna na siyay laing pamilya.

Ako pud nisulod aning laing relasyon kay okay ra sa akong ex-husband kay nakig-estorya man ko niya. Kining akong live-in partner minyo but buwag na sa asawa. Didto ni siya sa Manila nag work kaniadto ug matod pa niya nakigrelasyon og lain ang iyang asawa so nagbuwag sila.

Mga two months pa lang karon sukad mi nag live in, katulo na nako siya nasakpan nga dunay ka chat nga tulo ka laing mga babaye. Ang duha klaro kaayo nga intimate ug duna nay nahitabo nila. Ako siyang gi-confront but ni deny siya kay mga amiga ra kuno niya before nagkakami. But di man ko stupid kay bisan unsaon nako og analyze, naa gyud silay relasyon. Ako pud gi chat ang mga babaye but i-seen ra ko.

Noy, magpa advice unta ko nimo kon unsa ang akong buhaton. Nitagam na ko sa nahitabo sa akong bana but nia na sab ning lain nga lalaki sa akong life nga labaw pa tingali sa akong ex-husband. Please tambagi ko kon ipadayon ba nako o di ning among relasyon.

ELSA

Els,

Buwagi na kay klaro kaayo na nga di kontento og usa. Congenital liar pa gyud tingali na kay bisan nasakpan na, nanghimakak lang gihapon. Mas motuo ko nimo nga naa silay relasyon kay ikaw may nakabasa sa chat. Makita bitaw na sa chat kon naa bay relasyon o wala ang babaye ug lalaki sa dagan sa komunikasyon sa duha. Unya wa pa siya nangayo og sorry?

Next time, kuhaa ang background nga ang source di lang ang hingtungdan, iapil sab ang ubang mga tawo. Giapil unta nimo sab ang iyang ex-wife. Natural sa tawo nga magpahumot og estorya parte sa kaugalingon. Naa gani ubang mga bana dauton ilang mga asawa aron lang makombinser ang gipanguyaban nga babaye nga wa na ni ganahi sa misis ang bana. Tuo sab ang mga babaye. Nakadungog na ko ani nga klase sa mga lalaki nga mangatikay og mga babaye. Maora pud og uwak, bisan nasakpan gihapon, wak gihapon.

Ayaw na padugaya ang inyong relasyon kay ning higayuna, hanap pa sa 10 panas ang padulngan sa inyong pagpuyo. Focus sa imong anak ug igahin ang imong time niyainstead sa laing tawo.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com