Tambagi ko Noy Kulas: Balhin sa bayaw

Dear Noy Kulas,
Itago lang ko sa ngalan nga Melio, minyo, apan buwag na mi sa akong asawa kay nikuyog sa iyang uyab sa college pa sila. Toa na sila namuyo sa abroad. Nabilin ang akong usa ka anak diri nako. Ang iyang manghod o akong sister-in-law nipuyo uban nako kay nanghangyo ang akong in-laws kay maayo man gihapon ang among relasyon bisan buwag na mi sa akong asawa. Nitabang sab ni og atiman sa akong anak kon day off niya sa trabaho. Buotan ning bayhana ug maoy nagtabang og buhi sa ilang parents kay gawas sa work, mangraket man ni og buy and sell. Maayo sab ang dagan ug ako sab siyang gitabangan kon dunay deliveries kay naa man koy motor.
Duna siyay boyfriend pero wa na ko nakakita nga maghatdanan. Siya ang nihisgot nga iyang gibuwagan kay gisamukan siya. Dihay adlaw nga nasakit ko ug iya kong giatiman. Unsay nasulod sa akong ulo, ako siyang gigakos ug ni-kiss. Kaingon nako masuko siya. Mao to ang sinugdanan sa among relasyon nga wa nakahibalo ang iyang parents. Maora na mi og magtiayon. Hapit kada gabii naa gyuy mahitabo namo. Ug mao ni karon ang akong problema kay nimabdos siya. Nihangyo siya nga di mi motug-an, itago ang tanan aron di magubot ang ilang pamilya. Nahadlok siya nga masuko ang iyang maguwang nga maoy akong asawa ug ikiha mi. Ako siyang gisultihan nga di gyud mahitabo nga ako siyang pasagdan ug biyaan. Unsa kaha ang maayong buhaton? Mamalhin na lang kaha mi og puyo? Di ba kaha mi ikiha sa akong asawa? Please tambagi ko, Noy Kulas.
MELIO
Mel,
Ang kagubot sa pamilya maoy angay ninyong bantayan kay segurado man gyud nga negatibo ang ilang reaksyon labina kay usa diay siya sa breadwinners sa ilang pamilya. Bisan tingali ang imong ex-wife masuko gyud to kay posibleng iya nang tan-awon nga panimawos ngadto niya ang imong gihimo bisan kon di pa. Sa ato pa maghugtanay mo sa bakos daan. Magsabot mo daan sa inyong mga lakang kay di man gyud na matago. Mahibaw-an ra na sa iyang pamilya unya.
Ayaw kabalaka anang kiha kay di na mahitabo kay siya baya ang nibiya nimo labina kon duna silay anak sa lalaki. Ang kanang kasuko natural ra na pero ang kiha kuli kaayo na. Kon moabot gani ang panahon nga mahibalo siya, saboti na lang ninyo ang annulment sa kasal. Mo-file siya og divorce pud kon mahimo ug mao ni ang mahimong basehan nimo sa imong legal nga lakang. Practical na lang ang approach. Kon mauyonan sa korte ang annulment, makasal na mo sa iyang manghod.
NOY KULAS