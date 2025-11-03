Tambagi ko Noy Kulas: Balhin sa iyaan

Dear Noy Kulas,
Tawga lang ko og James, 32 years old. Nag-work ko sa usa ka private company. Akong girlfriend ako rang kauban sa work. One year na mi kapin. Manghod ni siya nako og five years.
Nakabisita ko sa ilaha sa probinsiya ug didto akong nailaila ang iyang iyaan nga 45 years old nga dili maila nga middle aged na kay tan-aw nako naa pa sa early 30s. Single na kay namatay ang iyang bana last year.
Wala pa kuno siya gahunahuna og relationship kay ganahan siya sa iyang life nga free. Wala man silay anak.
Karon ang iyang auntie naa ra diay nagpuyo sa usa ka apartment nga duol ra sa among balay.
Pagkabalo niya, iya kong gi-invite na pirmi.
Usahay adto ko mag-dinner sa iyang apartment.
Later na ko naka-realize nga close na mi sa iyang auntie.
Usahay malimot na ko sa akong GF. I admit, I am falling for her.
Mas hiyang ko niya kay sa akong GF. Sakto ba ko? Maayo ba ni akong gibuhat karon? Unsay akong buhaton?
JAMES
James,
Bisan unsaon, ang imong gibuhat padulong na sa panglimbong sa imong GF. Natural nga maganahan ka sa iyang iyaan kay tingali mas physically attractive ang iyaan kay sa imong GF.
The more ka nga makig-close, mas mahulog pa gyud ka. Nag-invest ka og time uban niya but way kaseguroan kay basin friendship ra nang iya diha nimo.
Gawas niana, mag-create ka og conflict sa family. Malipay kaha ang GF nimo ug iyang pamilya if magkarelasyon mo sa iyang iyaan? Dili gyud.
Maka-feel sila nga inyo siyang gitraydor. So mas maayo pa nga panagsaan nimo ang pag-visit hangtod nga dili na lang gyud ka moadto aron mag-anam og kawagtang ang imong feeling sa iyang iyaan.
Likayi nga ikaw ang mahimong hinungdan sa kagubot.
NOY KULAS
