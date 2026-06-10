Tambagi ko Noy Kulas: Balhin sa uncle

Dear Noy Kulas,
Just call me Minie, 24 years old. Duna koy uyab for four years na. I loved and respected him.
Maayo siya ug wala gyud koy ikasaway niya. Apan aduna koy problema nga nakapabug-at sa akong konsensya.
Sa miaging tuig, mas na-close ko sa iyang pamilya. Didto nako nailhan ang iyang uncle nga bag-o lang mibalik gikan sa abroad ug single pa.
Sa sinugdanan, ordinaryo ra ang among pag-istoryahanay.
Apan sa paglabay sa panahon, nasurpresa ko nga mas komportable ko sa pagpakig-uban niya kaysa sa akong uyab.
Malipay ko kon magka-istorya mi ug usahay nakaamgo ko nga naghunahuna na ko niya pirmi.
Wala pay nahitabo namo.
Pero nahadlok ko nga basin mahulog ang akong kasingkasing sa tawo nga dili unta worth niini.
Wala koy tuyo nga pasakitan ang akong uyab. Dili sab ko gusto nga maguba ang ilang relasyon isip pag-umangkon ug uyoan.
Usahay maghunahuna ko kon tinuod ba nga nahigugma ko sa akong uyab o nasayop lang ko sa akong feeling.
Unsa man ang akong angay nga buhaton? Dapat ba nakong kalimtan kining feeling ug ipadayon ang among relasyon, o kinahanglan ba nakong mahimong matinud-anon sa akong kaugalingon bisan kon adunay masakitan?
MINIE
Minie,
Makaguba gyud ka og relasyon kon imong ipadayon ang inyong constant communication sa iyang uncle ug kanunay mong magkita ug mag-istorya.
Segurado ko nga ang imong boyfriend nagmata lang og buntag kay basin inyo ning gisekreto.
Bisan tuod wa pa moy dautan nga gihimo ug wa sab siya mopadayag kon duna ba siyay pagbati nimo o wala, sa gihapon cheating na ang inyong gibuhat.
Ikaw nag-cheat na niya sa imong sekretong pagpakigkita sa iyang uyoan, kon inyo man kanang gibuhat.
Ang labing maayo nimong buhaton mao ang hinayhinay nga paglikay sa iyang uyoan. No more conversations nga kamo rang duha. No more meeting nga kamo rang duha.
Kon duna man moy secret chats, putla ni. Ang pagputol magsugod nimo, di sa iyang uncle.
The sooner, the better. Kay kon imo pa ning langayon, hayan moabot ang panahon nga unyag mata nimo, kamo na sa iyang uncle ang dunay relasyon.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com