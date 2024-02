Tambagi ko Noy Kulas: Balibad si Lola

Dear Noy Kulas,

Good day! Itago lang ko sa ngalan nga Virgo. Hapit na ko mag senior citizen kay mag 60 ko later this year. Minyo ko but dugay na mi gabuwag sa akong asawa tungod tingali sa among age gap. Aron malingaw, nag buy and sell ko. Nanguyab ko og lainlain puslan man nga libre na kaayo ko kay ang akong asawa wa na may pakabana nako sukad mi nagkabuwag.

Tulo ang ako rong uyab, Noy Kulas. Ang duha puro naa sa late 40s while ang usa 72 years old. Kataw-anan kay senior citizen pero nilang tulo, mao ni ang madatung nako ug pinaka sexy. Chubby ning duha nako ka uyab nga 40s ug aggressive kaayo. Mangasuko sila if di nako hatagan og time mang check-in. Usahay ma-disturb ko sa akong panginabuhi. By the way, kining duha ka 40s buwag ni sila sa ilang bana. Sige ni sila og hagad og live-in pud.

Apan kining 72 ako na giingnan nga magpuyo na lang mi but di siya mosugot kay basin mangasuko ang iyang mga anak tungod sa iyang edad. Pero believe it or not, Noy, kusgan pa kaayo ni siya tungod tingali kay tig gym. Iya kong itulod sa duha pero siya ang akong ganahan.

Magpatambag unta ko nimo unsaon nako siya og convince. Free kaayo ming duha unta mag-uban but di siya. Naa kay matambag, Noy Kulas?

VIRGO

Virgo,

Sa iyang edad, wa na magkinahanglan og live-in. Mas ganahan na gani na nga mag-inusara kay nakakita siya sa advantage nga way magsige og pangita ug magbuot niya asa siya molakaw. Kanang edara ganahan na og peace of mind. Hayan kanang iyaha diha sa imoha lingawlingaw ra sab na.

Nganong mangita ka man sab og kapuyo nga lingawlingaw ra man kaha ang imoha? Madisturbo man gani ang imong ginagmay nga negusyo karon nga uyab-uyab ang imoha, unsa na kaha if makigpuyo ka na? Ma complicated na ang kinabuhi nimo. Unya if buwag na sila sa ilang bana, ma carry over na sa inyong relasyon ang ilang insecurity. Nakita na nimo ni karon nga nagkauyab pa lang mo.

So, ayaw pugsa ang 72 years old nga mopuyo uban nimo. If mangita ka og ikapuyo, pilia ang babaye nga mosalig nimo, kanang morespeto sa imong kinabuhi nga way pagduda ug pagduha-duha.

NOY KULAS

