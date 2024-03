Tambagi ko Noy Kulas: Balik sa kagahapon

Dear Noy Kulas,

Ako si Andy, taga Mindanao ko but naa na ko nagpuyo sa abroad human ko naminyo og foreigner ug gidala ko diri.

Dako mi og age gap sa akong bana but buotan kaayo siya nako ug sa akong pamilya. Ginasuportahan niya ang akong pamilya diha.

Sa iyang katiguwangon nga hapit na mag 90 years old, nisulti siya nako nga madawat ra niya nga mangita ko og lain nga same nako og edad, same ba niya og nationality o Pinoy. Naluoy ko nga naminaw niya but tinuod luya na siya sa iyang edad.

Naa koy ex-boyfriend nga akong gibuwagan kay kining foreigner akong gipili. Until now single pa siya but katulo na siya naka live in og lainlain nga babaye sukad mi nagbuwag but wa kuno siyay giminyoan kay hoping pa siya nga kami ang magkadayon.

Nagpadayon ang among communication hangtod karon. By the way, wa siyay anak sa bisan asa nga babaye kay careful siya kay lagi di siya gusto ma-committed kay gadahum pa siya nga kami ang magkadayon.

Noy, okay ra ba kaha kon among sumpayan ang among past? Kaila kaayo mi sa usag usa namo. Wa pa kahibawo ani ang akong family.

ANDY

Andy,

Ayaw lang pagdali-dali kay sa pagpanglabay sa katuigan, duna bayay kausaban ang batasan sa tawo nga bisan sila wa nasayod nga kini nahitabo nila.

Kay kana lang gung tulo na ka mga babaye ang iyang gipuyo. Nganong nagbalhinbalhin man siya?

Kay gahuwat kunohay nimo o di lang gyud siya matagbaw og usa lang ka babaye? Kay pul-anonon siya. Sama ra siya og gatilawtilaw og babaye.

Hinayhinay sab kay buhi pa baya ang imong bana. Kay gaginhawa pa na, ang imong tutokan mao ang pagpangga niya bugti sa iyang pagmahal nimo ug sa imong pamilya.

Nagkinahanglan siya sa imong pag-atiman ug gahinan og igong panahon. Mao nay imong bugtong nga paagi nga imo siyang mabugtian sa kaayo.

Ayaw lang gud pagdali og pangita og lain. Basin sa imong pagdinali mailad ka na hinuon.

NOY KULAS

