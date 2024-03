Tambagi ko Noy Kulas: Bana mobalik

Dear Noy Kulas,

Maayong adlaw nimo. I-hide lang ko sa alias nga Gina. 35 years old na ko, minyo but separated mi sa akong bana.

Sulod sa among unom ka tuig nga nagkauban, wa mi nakaanak. Wa ko nakahibawo nga nakigrelasyon siya og lain nga babaye ug nimabdos. Nibiya siya nako nga sakit but akong gidawat kay wa mi nakaanak gyud. Nagpuyo sila ug nakaanak og duha. But bag-o lang gibiyaan siya sa babaye kay di man sila makapakasal kay minyo mi. Gibilin sa iyaha ang mga bata.

Last week nakigkita ang akong bana nako ug nihangyo nga magbalik mi but iyang dad-on sa balay ang iyang duha ka mga anak. Actually, ang balay ug yuta sa akoa ning bana ug wa siya nanghilabot nako sa years nga nibiya siya kay naa ni sa ngalan niya kay di pa mi minyo, iya nang na-acquire ang property.

Naglibog ko karon kon ako ba ning dawaton siya uban sa mga bata. Ang akong family di gusto but akong ubang friends nga akong gi-consult niingon nga okay ra. Mao magpatambag ko nimo, Noy Kulas. Daghang salamat.

GINA

Gina,

Ang tanan naa ra sa imong mga kamot, makigbalik ka ba sa imong bana nga dala ang mga anak. Siya ra ba ang imong dawaton ug ibilin niya ang mga bata apan sa gihapon atimanon o way dawaton nila bisan usa. Mao ni ang tulo ka choices nga imong pagapilian.

Kon imong madawat ang imong bana bisan sa iyang gibuhat, why not? Kon imong madawat ang mga bata, why not? Mao na nga ang imong kaugalingon ang imong agdon. Kon di nimo madawat ang mga bata ug ang imong bana ra, iyaha na ang hukom kon modayon ba siya nga wa ang mga bata.

Sa imong pagdawat sab sa mga bata, huna-hunaa nga hayan mahinumdom ka sa inahan ug sila ang imong pahimungtan. Busa, huna-hunaa unag maayo ang tanan.

Kon di nimo madawat ang duha kay naa ka pa kasuko, ayaw sila pabalika. Sa laktod nga pagkasulti, ang tanan nag-agad ra nimo. Ayaw paminaw sa pamilya ug mga tawo og una, kon di ang imong kaugalingon ang unaha. Ang imong ikalipay ang importante, di ang ilaha.

NOY KULAS

