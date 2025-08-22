Tambagi ko Noy Kulas: Batan-on o foreigner?

Dear Noy Kulas,
Tawga lang ko og Inday, 46-anyos. Biyuda na ko for six years.
Sukad nga namatay ang akong bana, nagtutok na lang ko sa pag-manage sa among negosyo ug pag-atiman sa among mga anak nga nag-study pa. Ang usa ni-graduate na while ang usa hapit na sab mo-graduate sa college.
Wala ko nagpabaya sa akong health kay almost daily naa ko sa gym. Dinhi nako na-meet si John, 32 years old nga single pa. Nagka-close mi ug ni-court siya nako. Niadto pa siya sa among balay to prove nga serious siya. But, ang problema dili ganahan ang akong mga anak niya kay gamay ra kuno og deperensya ang ilang edad. Giluod sila.
Ang akong sister nipaila-ila nako sa usa ka foreigner nga 50 years old nga divorced na sa iyang third marriage. Gwapo ug buotan, but worried ko kay foreigner baya. Basin naay tinaguan nga batasan.
Kinsa kaha ang maayong ikarelasyon nilang duha? Wala ko gadali, but mas maayong dunay makatambag nako before ko mopili.
INDAY
Inday,
Sakto ka, dili maayong magdali kay basin masipyat ka og pili. Anyway, sakto sab ang imong mga anak, batan-on ra kaayo ang 32 years old ug maguwang ra og gamay nila. Lainan tingali sila nga sama og papa nila pero maingon tang sama ra og igsuon.
Basin maayo pa na karon siya diha nimo, pero unyag tungtong nimo og 60, ganahan pa kaha na nimo? Dili kaha ka biyaan kay 40 plus pa siya samtang ikaw senior citizen na? Kana maoy huna-hunaa.
Advantage sa foreigner kay maguwang lang nimo og gamay. But, ayaw pagdali-dali, ila-ilaha una og maayo. Dili angay kompyansahan kay katulo na divorced. Tan-awa una og maayo nganong nahitabo na. Mas maayo nang maneguro.
Huna-hunaa sab nga dili lang sila ang mga isda nga naa sa pond. Naa pay daghan, so ayaw pagdali. Tutoki lang una ang imong negosyo ug health. Continue lang una sa pag-enjoy sa single life.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com