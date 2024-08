Tambagi ko Noy Kulas: Bayaw nangunay

Dear, Noy Kulas,

Maayong adlaw kanimo ug sa imong followers. Tawga lang ko sa ngan nga Bien. Ki­ning akong problema parte ni sa pamilya sa akong bana.

Sa tulo nila ka magsuon nga lalaki, ang akong bana mao ray minyo. Kining duha single pa legally but ang usa mag-ilis ilis og partner. Mo last lang og three years ang relationship nya mag-ilis na sab. Known ning duha nga playboy. Mao ni ang akong problema kay kining usa nanguyab nako karon. Wa ko mahibawo unsa akong buhaton kay sure ko if mosumbong ko, magubot ni sila.

Mao ni need ko magpatambag nimo sa akong buhaton. Naa mi sa ilang ancestral home nagpuyo but dako ni nga balay so na-accomodate mi. Maayo kaha maglain mi? Daghang salamat sa tambag.

BIEN

Bien,

Mao gyud na ang nakapait basta mangipon ra kay naa nay daghan nga mahitabo. Usually dunay conlict nga motumaw tali sa new and old families. Ang new mao ang pamilya sa anak samtang ang old ang tag-iya sa balay. Mao nang di advisable ang mangipon kay tagsa ra nga relasyon ang smooth. Magka conflict gani ang pamilya, unsa na kaha ang new family nga nagpasabot duna nay laing tawo nga nasagol?

As much as possible, ayaw lang una na isulti. Ikaw ang mohimo og lakang sa paglikay. If mahimo, ayaw pagtambay sa balay nga wa ang imong bana. Sa social media ug cellphone i-block ang number. Kay the moment nga mosulti ka niana sa iyang igsuon, motuo man ang imong bana o di, mo cause na og conflict. Ang imong buhaton mao ang pagkombinser sa imong bana sa pagbiya sa balay, nga di na mo mangipon kay mas ganahan ka nga libre nga makalihok unsay imong plano. Naa na man siyay pamilya, mas maayo nga maglain mo. Kana maoy imong pangkombinser niya.

Samtang di pa na diha-diha matuman, ayaw hatagi og chance ang imong brother-in-law nga makadiskarte nimo nga personal. Pagbantay sab sa pagpanaut nga maoy smokescreen sa iyang gibuhat. If naa na gani na, the more nga i-pressure nimo ang imong bana nga maglain mo. If wa siyay buhaton, diha na nimo isulti ang tanan unsa man ang consequences. Be ready pirme sa unsa may sangkuan sa kabuang anang iyang igsuon.

NOY KULAS

