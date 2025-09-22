Tambagi ko Noy Kulas: Bayot

Dear Noy Kulas,
Itago lang ko sa name nga Celia, 37 years old.
Duna koy bestfriend nga bayot, 34 years old. Itago lang nato siya sa ngalan nga Ric. Ten years na ang among friendship and close na kaayo mi. Kabalo mi sa among tagsa ka lovelife ug struggles.
Last year ambot sa kalit lang naa koy na-feel nga something for him. Usahay mingawon na ko og maayo niya. Hangtod nga mo-demand na ko sa iyang presence. Siya sab diay maoy iyang na-feel. Hangtod amo na lang nabantayan nga wala na siya nang-entertain og mga lalaki kay pirmi lang siyang brokenhearted sa iyang mga relationship.
Just last May, ambot we tried nga duna mi physical spark ug duna gyud nahitabo namo. Weekly na mi naghimo ani. Ug wala nako damha nga kalit lang siyang nag-propose nako. Galibog ko if dawaton ba nako kay known baya siyang bayot. Unsa may akong buhaton, Noy Kulas?
CELIA
Cel,
Nabalaka ka nga kataw-an mong duha nga magminyo kay bayot ang imong bana. Unsa man diay ang importante nimo, ang imong kalipay nga dunay gugma o ang bation sa ubang mga tawo nga wala gani tingali nakaamot sa imong kinabuhi bisan usa lang ka sentimo. Ayaw huna-hunaa kon unsay perception sa ubang tawo kay kon mao na ang imong mentalidad, imong kaugalingon ra ang imong gilisodlisod. Huna-hunaa ang imong kaugalingon og una. Ning hitaboa, love yourself first.
Ngano man diay og bayot siya? Nagkausab man kaha ang iyang kaugalingon? Nakita mo man kaha ang kausaban nga wala na siya makigrelasyon og lalaki ug nakatutok na lang nimo? Dili baya ni imposible kay dunay mga bayot nga nakahukom sa pagpakigminyo and change completely kay sama sa imong amigo gikapoy na sab sila.
Ang importante nagka-higug-maay mo sa usa’g usa ug nagkailhanay mo sa inyong pagkatawo. Ang sentro mao ang inyong tagsa ka pagbati, di kon unsay bation sa uban. If you love each other, unya makahukom mong magminyo, go!
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com