Tambagi ko Noy Kulas: Bayot diay

Dear Noy Kulas,

I-hide ko sa name nga Abe. Minyo ko ug duna nay mga anak. Sa among more than 10 years na nga marriage, wa ko nagpadala sa mga temptation nga kadaghan na niduwa naku. Faithful ko sa among marriage sa akong bana. Proud sab ko sa mga achievement sa akong bana kay syempre asawa gud ko. Family man kaayo siya kay kon wa siya sa work, naa ra siya kauban namo sa mga bata. Active ming duha sa school activities sa mga bata kon needed ang parents. But wa ko ga expect nga dunay moabot nga problema sa among marriage. Sa amo nga reunion sa college, usa naku ka classmate nga nakakita sa picture sa akong bana na-shock kay ngano kuno namana ko og bayot. Nagka one night stand sila kaniadto dugay na.

Akong gi-confront ang akong bana ug niangkon siya nga bisexual but sukad mi nagminyo, faithful siya naku. Kaniadto ra kuno dihang single ug batan-on pa siya. Karon naa pa ko sa balay sa akong parents niuli kay wa pa ko kasabot sa akong na-feel. Buwagan ba kaha naku siya? Ang among mga anak wa nakahibawo sa nahitabo namo sa ilang papa. Wa sab koy gisultihan bisan usa. Unsa kahay maayo nga buhaton naku?

ABE

Abe,

Ang gitago nga homosexuality, sa ginaingon ko na usa sa mga basehanan sa pagpasaka og kaso nga annulment sa kasal. Di ang pagkabayot, kon di ang pagtago niini sa wa pa mahitabo ang kasal. Mas maayo unta kon wa gitago sa imong bana ang iyang pagkabayot. But ang importante kaayo nga pangutana nimo mao ang kon angay mo ba siyang buwagan? Sa iyang pagkabana ug pagka amahan wala siya nakasala nimo ug sa mga bata. Wa siya nakigrelasyon og laing babaye o lalaki. Kon imo gani nga tan-awon, sumala sa imong giingon, family man siya. Unless nakasakop ka or duna siyay mga buhat nga makapaduda nimo, I can’t see a valid reason nga imo siyang biyaan tungod lang sa iyang kagahapon nga iya nang gitul-id pinaagi sa pagkamapinanggaon nga bana ug amahan. While maglisod ka pa sa pagdawat, ayaw lang hinuon una og uli sa inyoha.

NOY KULAS

