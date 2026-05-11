Tambagi ko, Noy Kulas: Bayot nga playboy

Dear Noy Kulas,
I-hide lang ko sa alyas nga Dodong, 40 years old, single.
Believe it or not, Noy Kulas, nagdako ko nga bayot. But five years ago nausab lang ko og kalit human nako nakarelasyon ang usa ka babayeng minyo nga akong amiga. Binuang lang tong amoa sa sugod, kanang joke-joke lang hangtod nga among gisuwayan ang lapaay sa private room. Didto nako na-realize nga nindot man diay ang among gibuhat. Wa gyuy nagtuo nga naa mi relasyon kay bayot lagi ko. Ang iyang bana nga babaero ako pang binuangan basta naa ko sa ilang balay so nagmata lang og morning.
Pero nagbuwag ra mi kay napul-an na mi sa among relasyon. Karon, naa koy karelasyon nga tulo ka mga babaye, ang duha single pa while ang usa minyo but toa ang bana sa abroad. Way nakahibalo ani nilang tulo sa akong past. Ang duha nagsige na og hisgot og minyo kay naa na sila sa early 30s. Gusto na sila mo-settle pero wa man koy feeling ani nilang duha. Mas ganahan ug naa pa koy feeling sa minyo kay thoughtful and understanding kaayo. Ang duha grabe ka demanding, gusto nga naa dayon ang gipangayo.
Gusto unta ko magtaban mi sa minyo, apan di siya makahimo bisan abusive ang iyang bana kay naa silay anak. Dili siya gusto nga mabungkag ang iyang pamiya. Unsa may akong buhaton, Noy Kulas, nga sa minyo man ko na-in love?
DODONG
Dong,
Biyai nang tulo kay wa nianang duha ang imong gipangita. Kon naa man sa minyo ang imong gipangita sa usa ka babaye, di sab mahimo kay minyo man na. Naa na siyay tag-iya ug naa sab silay anak sa iyang bana. Tinuod na nga abusive ang iyang bana, apan wa kay right nga manghilabot sa ilang problema tungod lang kay duna moy relasyon. Mas bati pa gani nga manghilabot ka kay duna ka may interest nga kinaugalingon. Pasagdi siya nga mosulbad sa iyang problema kay ubos sa atong balaod, kaya kaayo niya nga mapanalipdan ang iyang katungod isip asawa ug isip babaye. Naa tay balaod.
Biyai ang duha ug ayaw palauma samtang sayo pa. Kay kon imo nang padugayon og maayo, sakit na kaayo na alang kanilang duha. Ang imong giapas nilang duha ang imo ra gyung kapahungawan sa gana. Pag-serious na. Kon ganahan kang magminyo, pangita og babaye nga higugmaon mo. Ayaw pagduwa sa minyo.
NOY KULAS