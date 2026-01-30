Tambagi ko Noy Kulas: Bisan sa edad

Dear Noy Kulas,
I-hide lang ko sa ngalan nga Cecilia, 62 anyos na. Biyuda na ko 10 years ago. Wa na ko nagminyo og usab kay guwang na kaayo ko nga maghunahuna pa niana.
Aron pag-maintain og maayong panglawas, nagsige na ko og gym human ko ni-retire. Dinhi nako naila-ila si Ondo, 55 anyos nga biyudo sab. Sa sugod nagtuo kong nangomedya ra siya nga ganahan siya nako. Itupo-tupo mi sa among mga kauban sa gym kay pareson kuno mi kay bisan senior na ko, mga 40 anyos kapin ra kong tan-awon kuno. Hangtod nga iya na kong imbitaron og panglaag nga kami rang duha. Dunay mga higayon nga nikuyog ko kay pawala sa kalaay. Akong nakita nga tinud-anay ug serious siya kay iya kong gipailaila sa iyang duha ka mga anak. Wa ko nagdahom nga naa ang iyang mga anak naghuwat namo sa usa ka kan-anan sa usa namo ka laag.
Nisulti siya nako nga kon ako siyang sugton, magpakasal mi kay alang niya, destined mi sa usa’g-usa kay nganong nagkita mi sa last years na kuno sa among kinabuhi. Ang ending kami gyud kuno. Naglibog pa ko unsay akong itubag niya kay nakagusto na ko niya pero ang pagminyo sa aning edara, di kaha mi kataw-an? Unsay imong ikatambag, Noy Kulas? Hinaot pang imo kong matambagan. Daghang salamat.
CECILIA
Cecilia,
Ang gugma di moila og edad, apan magdepende kon unsa ang imong choice. Gusto ka pa ba mosulod og relasyon sa imong edad o di na? Kon mosulod man gani, magminyo ba o magpuyo together nga way kasal o blessing sa simbahan o pagtugot nga legal sa estado. Imo nang choice.
Apan sa ako nang giingon nga ang gugma way gipili nga edad. Bisan na lagi sa Hollywood kay naa may nagminyo sa edad nga 70 na. Daghan nang nagminyo nga guwang na kaayo. Naay uban nga nagpuyo sa sinugdan, apan sa ilang senior years nakahukom nang magminyo. Sagad nahitabo ni sa mga mass wedding.
Alang nako way problema kon magminyo mong duha nga kanang ordinary lang, kon sa simbahan mo, kay di man na daghan kaayong tawo kay ordinary ra nga entourage. Di kanang daghang entourage nga maoy uso karon. Mahimo ra gyud nga pamilya ug very close friends ra ang motambong. Kon duna kay feeling niya, hunahunaa og maayo ug konsultaha ang imong pamilya. Diha magsukad usab ang imong desisyon.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com