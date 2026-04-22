Tambagi ko, Noy Kulas: Bisan sa kagahapon

Dear Noy Kulas,
I-hide lang ko sa alyas nga Monai, 42 years old, dunay live-in partner pero wa mi anak.
Sa batan-on pa ko ug nag-study, nahimo kong bayaran nga pagkababaye. Seasonal ra hinuon to, kanang gipit na kaayo sa bayranan sa tuition, anha ra ko mangita og kustomer. Wa pa ang social media kaniadto, so ang akong saligan mao ang akong amigong bayot. Lainlain lang to nga mga lalaki, sagad nila executives, kadaghanan minyo.
Usa sa akong mga kustomer si Alan, minyo ug usa ka executive. Lahi siya sa ubang mga kustomer kay buotan, galante ug naay respect diri nako.
Kada meet namo mohatag siya og dako nga amount aron makagasto ko sa akong needs aron di na ko mangita pirmi og kustomer. Ni-offer pa gyud siya og work, but nibalibad ko tungod sa delikadisa.
Last January, aksidente nagkasugat mi sa usa ka mall. Wa siya nakalimot nako. Iya kong gi-invite og kaon ug nag-istorya mi.
Nag-divorce siya sa iyang asawa three years ago human niya nasakpan nga naay lain. Annuled na sab ang ilang kasal dinhi.
Ni-court siya nako ug ni-offer nga magminyo mi dinhi ug iya kong dad-on sa abroad. Na-shock ko kay kabalo siya sa akong past. Na-touch ko ug karon secret ming nag-communicate.
Mobalik siya later this year kon mosugot kong magminyo mi. Unsay imong hunahuna, Noy Kulas? Maayo kaha nga ako siyang minyoan? Naa pa diay mga lalaki nga ing-ana karon?
MONAI
Monai,
Pangutan-a una ang imong kaugalingon, Mon, kon duna ka bay pagbati niya? Or ang imong gitan-aw lang mao ang financial security? Naa man kay kapuyo, wa na diay ka gugma nianang tawhana?
Kon wa na, makigbuwag una ka niya instead maghuna-huna ka dayon sa pag-entertain sa imong kaniadtong kustomer.
Kay di man sab na maayo nimo nga dunganon mo ang duha ka mga lalaki ug buhian lang og kalit ang usa.
Buotan siya so di na siya gusto og samok. Aron di masamok, magpili ka og una kinsa nilang duha aron di ka magmahay in the end kay wa ka nipili.
Anyway di man mo kasado sa imong partner mao nga dali ra ang pagbiya. Kon duna moy conjugal properties mabahin ra na.
Naa pay mga tawo nga di mo-matter nila ang bati nga past. Di sila mag-judge sa unsay kanhi. Swerte ka nga nakasugat ka og sama niya. Basin kamo ang ending sa inyong tagsa ka mga kinabuhi.
NOY KULAS
