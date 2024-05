Tambagi ko Noy Kulas: Bitin si Sis

Dear Noy Kulas,

Maayong adlaw kanimo. Ako si Gera, 32. Kining akong suliran mahitungod ni sa akong boyfriend nga naa diha sa Pilipinas. Usa diay ko ka OFW. Nahimong complicated ang among relationship kay bisan unsaon, usahay naay bitin sa pamilya.

Mga four years na ko diri sa abroad ug mag-ulian ko og panagsa diha. Nia ko diri aron makatabang sa akong pamilya ug makatigom para sa among future. Plano namo magminyo mga two years from now unta apan nagduha-duha na ko if dayunon ba.

Ako man gud nahibaw-an nga ang akong BF dunay relasyon sa akong sister nga naa diha. Daghan na ang nakakita nila nga magkuyog nga mag holding hands ug intimate kaayo og action. Lisod kuno tuohan nga close friends lang sila. Ako nang gitagsa og confront silang duha but grabe sila naka-deny ug ako pa ang giaway sa akong sister ug nasuko nako ang akong BF. Karon, mga one month na nga wa na mi communication nilang duha.

What do you think, Noy Kulas, tinuod kaha ang among mga pagduda nga duna silay relasyon? Bisan sa family naa gyud diay ing ana nga mga hitabo? Makigbuwag na lang ba ko ug ako silang pasagdan? Gisayangan ko kay ang akong pag-ari diri giapil nako ang plano namo sa akong BF nga magminyo. Sayang, di ba? Please tambagi ko,Noy.

GERA

Gera,

Lisod sab tuohan nga wa silay relasyon kay kadaghan na man sila nakit-an nga loving nga nagkuyog. Segurado na nga di inigsuon nang ilaha kay di baya mo kadugo. Naa bay magkuptanay sa mga kamot nga way feeling sa usa’g usa? Naa bay intimate og mga lihok nga friendship lang? The way they reacted sa imong pag confront nila, especially sa imong boyfriend nga one month na kapin nga wa mo communicate, it means one thing: Wa na siyay paki nimo. Ang tawo nga dunay gugma di mahimutang, labina kon dunay conflict nga motumaw. Mangita og way nga mahilot.

So, nganong padayunon pa man ang relasyon nga wa na may klaro? Makigsulti ka nilang duha and estoryahi nga they are both free kon unsa man ang ilang nasugdan aron maka chart ka sab sa imong kaugalingon nga future ug sa imong pamilya nga way labot ang imong BF. In short, let them go. Ayaw sunoga ang imong pamilya tungod lang sa usa ka lalaki. Sakit pa na karon kay bag-o pa, apan imo ra nang madawat. Way mawala nimo kon makigbuwag ka.

NOY KULAS

