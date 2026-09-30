Tambagi ko, Noy Kulas: Biyaan ang misis?

Dear Noy Kulas,
I-hide lang ko sa ngan nga Ren, minyo, apan wa mi anak sa akong asawa bisan 10 ka tuig na ming kasado. Nagpa-check up na ming duha sa doktor ug among nahiba-aw an nga naa niya ang problema. Kinahanglan siyang atimanon aron makaanak. Until now wa pa gihapoy maayong resulta.
Ganahan kaayo ko og anak unta. Mao ni usahay tingali nga uga ang akong tinagdan niya kay frustrated ko. Here comes Lyn, iyang first cousin. Di sila magkasinabot kay matod sa akong misis nga competitor niya si Lyn since childhood. Bisan sa akong nahibaw-an gikan sa akong asawa, secretly nakig-communicate ko niya hangtod nga nagka-close mi.
Lahi sa akong asawa, buotan si Lyn while ang akong misis ‘parang galit sa mundo.’ Maldita kaayo ug pirmi lang makakita og away bisan sa iyang mga kauban sa work. Ako siyang gisultihan sa among problema sa iyang ig-agaw. Naluoy siya nako kay di mahatag sa akong asawa ang akong gusto. Nagpadayon ang among communication ug kon makahigayon, magkita ming duha.
Magpangita ug mingawon na ko niya. Usahay matandi gyud nako silang duha. Love na kaha ning akoa kang Lyn? Di sab ko mabasol kay ang akong asawa dad-unon kaayo, grabe kamaldita. Ganahan na kong mobiya, but worried ko sa reaction sa akong pamilya. Unsay imong ikatambag, Noy Kulas?
REN
Ren,
Sa imong pagpakasal sa imong asawa, ang iyang pagkamaldita imo nang gidawat. Package na. Syaro wa ka nakahibawo anang iyang pagkamaldita dihang imo siyang gipakaslan? Dinali-dali diay to ang inyong pagpakasal o napugos ka lang? Wa man kaha? So, ayaw pagmahay kay imo na mang gihukman nga sa tibuok kinabuhi mo mag-uban bisan unsa pa siya.
Ang iyang deperensya sa reproductive part angay mo sab nga dawaton kay apil gihapon nang butanga sa imong pagpakasal kaniya. Dawata kon unsa man siya bisan kon nasukwahi siya sa imong gipangandoy.
Imo nang gi-compare sila si Lyn ug ang imong misis. Unfair kaayo na sa imong asawa. Natural nga managlahi sila og nature. Hunonga ang inyong communication ug panagkita. Wa gyuy justification nga akong nakita nga biyaan mo ang imong asawa. Segurado sab kaha ka nianang Lyn nga di siya maldita? Basin baya nagtago lang na sa iyang tinuod nga nature aron ka niya mailog kay di man kaha diay na sila good og relation sa imong misis kay kakompetensiya sila sukad sa bata pa sila. Stop communicating and seeing her.
NOY KULAS