Tambagi ko Noy Kulas: Biyaan kay makigbalik

Noy Kulas,

Maayong adlaw. Tawga ko sa ngalan nga Jen, 28 years old. Duna na koy kaipon ug duna mi usa ka anak. Bale duha na ang iyang anak kay single mother ni siya.

Akong gidawat ang iyang sitwasyon bisan ang akong pamilya against niya kay lagi single mother. Lain ang ilang pagtan-aw niya but buotan siya ug very responsible. Mature na siya og panghunahuna. But two months ago nagkakita diay sila sa amahan sa iyang eldest nga anak nga gikan sa abroad. Ni-explain ang iyang ex why wa siya nakatubag sa iyang responsibility. Nangayo ni og pasaylo niya.

Karon ang iyang ex ni-convince niya nga magbalik siya. Mao ni ang akong problema kay ang akong partner nisulti na nako nga love pa niya ang iyang ex. Ready sab ni mo-support ang iyang ex niya ug sa duha ka mga bata. Pasabot nga ready siya mobiya nako dad-on ang mga bata.

Unsay akong mabuhat ani, Noy Kulas? Di ko gusto nga magkaaway mi kay love nako siya. Mo let go na lang ba ko or akoang barugan ang akong feeling niya?

JEN

Jen,

Mao gyud na ang kuyaw sa pagsulod og relasyon nga ang usa ka party wa pa diay maka move on or nagtuo nga wa na siyay feeling sa ex but kon magkita, diha na maka realize nga naa pa diay ang kayo nagdilaab. Sa imong sitwasyon wa kay hold niya kay bisan naa moy anak, legally di man mo magtiayon so libre siya nga mobiya nimo anytime dala ang inyong anak nga akong gi-assume wa pay 7 anyos. Sa balaod ra ba, ang 7 years old below, sa inahan gyud na, labina kay di mo kasado.

Kon mohukom siya nga makigbalik sa iyang ex ug mobiya na gyud nimo, kinahanglan naa moy co-parenting agreement kay naa man kay right sa bata isip amahan. Ayaw na lang pagdangop sa korte kay madala ra na og estorya ang tanan. Pangandam na lang nga mobiya siya nimo anytime kay sa magtuo ka lang gihapon nga magpabilin siya nimo. Ang iyang gipangsulti nimo mao toy warning nga posible kaayong mahitabo ang pagbiya niya nimo.

Ayaw siya pugngi kay di maayo nga mamugos ka sa imong feeling kon wa gyud siya. Dawata kon mahitabo kay mas sakit ang bation nga makig-uban ka og tawo nga wa diay gugma nimo.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com