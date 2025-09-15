Tambagi ko Noy Kulas: Biyahe sa langit

Dear Noy Kulas,
Itago lang ko sa alyas nga Toto, 42 years old, naay live-in ug naa mi anak. Kining akong problema parte ni sa utang sa babaye nga lisod balibaran.
Naa koy officemate nga tawgon lang nato og Tania, early 30s, puti, hamis kaayo og panit, long straight hair. Crush ng bayan sa among office. Ang nakanindot niya kay way BF kay kapoyan kuno siya, hilig og nightlife ug moinom sab. Paraygon ug nindot kaayo moparayeg kon mosulti.
Ang problema ani niya kay mo-chat aron manghuwam og kuwarta nako. Sa sugod plete lang sa taxi hangtod nagkaanam og kadako. Naay time usahay ako siyang ihatod sa iyang gipuy-an, mang-smack og kiss sa lips. Malanay sab tawon ko kay ang uban ga-wish ra, ako kay naka-kiss bisan smack lang. Secret namo ning duha. Karon nagkadako na gyud iyang huwam, nag five digit na. Ako siyang gisingil, giingnan ra ko nga bayran lang sa biyahe sa langit. Bisan kuno og kapila okay ra niya basta secret ra ang amoa. Loyal ko sa akong partner bisan tuod maldita. Plano nako ako na siyang pakaslan. Pero makatintal na kaayo ning akong officemate. Unsay akong buhaton aron mabayran ko, dili matabla ang akong kuwarta?
TOTO
Toto,
Ayaw lang gyud kahinayak anang bayhana kay nabuslot na gani imong bulsa karon, unsa na kaha if mosangko na sa imong biyahe sa langit? Kanang kausa, mausban pa na if mahigalam na ka. Unya sige na lang og lugwa ang imong kuwarta. Hangtod ikaw na ang malubong sa utang kay ikaw na man ang mag-support niya kay mahulog na man nga duna moy relasyon. Iyang nakita nga madala ra ka sa iyang smack smack sa lips. Nidugo na gani ka, unsa na kaha if naa nay mahitabo, maglapaay na mo?
Dili sab worth nang bayhana kay klaro kaayo nga user siya. Sa imo lang description niya, klaro kaayo nga siya user. Nag-take advantage siya nimo ug swak kaayo ka sa iyang pachar-char.
Ayaw na padala sa iyang char-char ug panintal. Undanga ug likayi na siya. Pagdaginot ug pagtigom hinuon aron madayon na ang imong plano nga magpakasal sa imong partner. Didto invest sa imong ugma nga makaayo nimo. Ayaw tong makadaot, makaguba sa kaugmaon. Wala gyud kay makuha nianang bayhana, puro ra kadaot. Kon gyud siya mobayad, isipa na lang to nga return of investment sa mga smack.
NOY KULAS
