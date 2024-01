Tambagi ko Noy Kulas: Biyuda nga auntie

Dear Noy Kulas,

Good day po. Please i-hide lang ko sa name nga Third. I am 19 years old na po. Pobre kaayo mi sa amoa sa Mindanao so niari ko sa Cebu kay gipaeskwela ko sa akong uncle nga way anak.

Last year namatay ang akong uncle kay affected na to siya sa pandemic. So, ang iyang wife na lang ang naa sa balay ug gaatiman sa ilang store. Nagtabangtabang ko nila kay akoang bawos nila sa pagpaeskwela nako. Sukad namatay ang akong uncle, gaatiman og maayo sa akoa ang akong auntie. But lain na man ang nahitabo karon.

I don’t know kon unsa ning iyaha but nakabantay ko nga nag flirt siya nako. Di man natu­ral ning magsul-ob siya og skimpy, sleeveless kanang gabii na nga manirado na mi sa tindahan. Di na siya mokaon nga wa ko from breakfast to dinner basta wa koy class. Gusto ko mohawa but maluoy pud ko kay siya na lang usa. Next year mo-gra­duate na ko sa akong course.

Noy Kulas, maayo kaha nga mobiya ko sa akong auntie kay nagkagrabe na ni iya tingaling mga flirt flirt sa akoa. Lainan ko kay asawa man siya sa akong uncle bisan patay na to. Sakto ba kaha ko sa akong pagtuo? Kon tinuod ni, maayo kaha modayon ko og balhin og puyo? Di ba anugon nga usa na lang ka year akong kulang? Daghang salamat.

Basin og nasayop lang ka sa imong duda. Basin kanang changes sa imong auntie nga biyuda dugay na unta niyang buhaton apan tungod kay naa ang imong uyoan, di tingali ganahan, wa siya magsul-ob sa iyang ganahan. Wa tingali mosugot o wa makauyon ang imong uyoan o di ganahan so, ang imong auntie wa mag ing ana kaniadtong buhi pa kini.

Kon duna man siyay changes, wa sab na magpasabot nga para nimo. Basin tungod na sa alimuot nga panahon. Skimpy and sleeveless maayo isul-ob sa pagkatulog labina kon alimuot. Basin comfortable kaayo siya magsul-ob ini.

Kana sang kaon, basin part of coping sa grieving sa pagkamatay sa imong uncle. Ka­nang ganahan siya kay naandan niya nga dunay kasawo sa pagkaon. Ayaw lang gihapon kaayo na hatagi og lain nga meaning.

But kon mohimo na siya og aksyon nga kanang klaro na kaayo, kanang tintalon na ka, lahi na. Kon mamugos siya o kaha mausab ang iyang treatment nimo, anha na ka mo-decide, mobiya o di. Naay daghang trabaho nga imong maaplayan basta di ka lang pilian kaayo.

