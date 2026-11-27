Dear Noy Kulas,
Tawga lang ko og Nanding, 56 years old, biyudo na. Duna koy duha karon ka mga karelasyon nga babaye. Ang usa single mother nga 42 years old while kining usa 62 na apan bigot pa kaayo kay tig gym ug nag-amping sa iyang kaon. Ten years na silang buwag sa iyang bana ug usa ra ang ilang anak nga professional ug nag work na.
Nagkaila ug naghibaw-anay ra ni silang duha. Okey ra nilang duha nga duha sila sa akong kinabuhi. Ang 42 mag mommy sa akong 62 anyos samtang kining akong gors mag-inday sa 42 anyos. Okey ra kuno nila kay sa ilang edad di na sila gusto og away. Nilang duha mas bug-at nako ang 62 anyos kay galante mogasto, paraygon kaayo ug grabe moatiman.
Ang kining 42 anyos kay pinangga ko pero ipaapil pirme ang anak nga nag college na. Usahay ako ang pabayron sa tuition ug usahay mamarayeg pa og pang grocery. Kon performance ang estoryahan, ang 62 anyos mas maayo kay naa tanan nakong gipangita sa putahe kon sud-an pa. Kining 42 anyos awkward usahay kay ako may padaruhon pirme nga unta siya may batan-on. Magpili kaha ko ani nilang duha. Kinsay tan-aw nimo ang mas maayo nga pilion if moabot sa punto?
NANDING
Nanding,
Salamat sa imong pagsuwat. Di ko maka decide in your behalf kay ikaw man ang mas ilang gikahinagbo kada adlaw tingali ug mas naka observe sa ilang mga lihok ug mas makaobserbar kon unsa ang ilang pagkatawo. Wa ko ini experience so di ko maka decide alang nimo.
Apan kini lang ang imong huna-hunaon, kinsa kaha ang naghatag kanimo og importansya, kanang way kondisyon. Kon akong basehan ang imong asoy sa imong email, ang 62 anyos way kondisyon sa iyang pagpakig-uban nimo. Bisan gani sa imong lawasnong panginahanglan, matod pa nimo, kompleto sa rekado. Kana nagtimaan sa iyang way panagana, hatag niya ang tanan aron ka malipay. Kay mosugot ka o di, kanang butanga usa na sa mga buhat nga gipangita sa mga lalaki ug usa usab sa mga timaan sa paninguha sa babaye, nianang edara, sa pagpakita sa iyang pagmahal diha nimo.
Samtang ang 42 anyos, dunay gipataban nga kondisyon. Apan makasabot ka sab kay nagkinahanglan siya niini tungod sa iyang anak. Package ang imoha ini. But makasabot sab ta sa iyang kahimtang. Sa pangutana kinsa nilang duha, kana depende na gyud na nimo kon magpili ka nga usa na lang nila ang ibilin.
NOY KULAS